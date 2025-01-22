Оподаткування міжнародних відправлень – рішення на підтримку великого бізнесу

Зареєстрований законопроєкт про оподаткування ПДВ міжнародних відправлень може покласти край транскордонному шопінгу. Прихильник простих рішень Данило Гетманцев просуває цей документ під виглядом захисту інтересів держави. Але під удар потраплять звичайні українці, яким доведеться платити більше за іноземні товари та їх пересилання.

Як зараз оподатковуються закордонні відправлення?

Товари вартістю до 150 євро не підлягають оподаткуванню. Якщо сума вища, ПДВ (20%) та мито нараховується лише на різницю між пороговим значенням та фактичною вартістю пакунка. Тому придбані на іноземному сайті речі часто обходяться дешевше, ніж в українському магазині. Це ж стосується дронів та спорядження для військових. В умовах падіння купівельної спроможності для українців закордонний онлайн-шопінг став можливістю отримати все необхідне для життя.

«Дієве» рішення влади

Законопроєкт передбачає обкладання ПДВ всіх товарів, придбаних онлайн за кордоном за ціною понад 45 євро та відправлених поштою. Виключення – пакунки, які пересилаються між фізичними особами без комерційної мети та без оплати. Декларування та сплату ПДВ пропонується перекласти на поштового оператора або продавців. Це призведе до підвищення вартості їхніх товарів та послуг, а за все заплатять пересічні українці.

Надходження від оподаткування міжнародних відправлень не закриє діру в бюджеті, створену сірим імпортом. Зате від такого кроку точно виграють великі торгівельні мережі. Якщо закордонний шопінг подорожчає, українці почнуть купувати в їхніх магазинах. Тому подання цього законопроєкту – лобіювання інтересів великого бізнесу.

Які кроки дійсно допоможуть?

Створення системи відстеження міжнародних поштових відправлень та посилення функцій митниці дасть змогу зменшити кількість контрабанди й сірого імпорту. Дієвий спосіб – диференціація митних пільг. Наприклад, збільшити безмитний ліміт для життєво важливих товарів, які взагалі не виробляються в Україні, й зменшити його для продукції, яку виготовляє також український бізнес.

Депутати обрали простий спосіб наповнити бюджет коштом українців, адже реєстрація такого документа – намагання отримати гроші там, де це легко зробити. Водночас влада зволікає із прийняттям важливих рішень, витрачає мільярди гривень на підтримку телемарафону та роздає їх для підняття свого рейтингу.