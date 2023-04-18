Букмекерські контори Парі Матч та 1хБет опинилися під санкціями РНБО

PariMatch та 1xBet під санкціями

Після того, як агресор розпочав повномасштабне вторгнення на територію України, стали активно боротися з загарбником не лише на полі бою, але і в економічному плані. Не обійшли подібні зміни і букмекерські контори, так під санкції РНБО потрапило три букмекерські контори, що мають реєстрацію в Україні. Проте азартні послуги продовжують надаватися українським геймерам, легальні букмекерські контори в Україні, що не потрапили під санкції, активно працюють та навіть роблять певні кроки на шляху до перемоги — створюють різноманітні фонди та донатять.

Указом президента №145/2023 року, що набув чинності від 10 березня 2023 року під санкції потрапили тру букмекерські контори, що були зареєстровані в Україні та раніше отримали ліцензію на роботу від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. До санкційного переліку увійшли наступні букмекерські організації:

● “Твоя беттінгова компанія” (1xBet).

● “ Паріматч ” (PARIMATCH).

● “Плей Фан Інвестмен ” (ФАН СПОРТ).

Останній компанії ліцензію було анульовано у грудні місяці 2022 року.

Першою попала під санкції букмекерська контора ТОВ “Твоя беттінгова компанія” на роботу бренду 1xBet. Обмеження, що були накладені на компанії, стосуються:

● активів;

● повного припинення роботи організації та надання відповідних послуг;

● запобігання виведенню капіталів за межі держави;

● інше.

Строк подібних санкцій розрахований на п’ятдесят років. Компанія “Паріматч” відреагувала на введення з боку РНБО санкцій відносно неї. Вона назвала подібні дії економічним та психологічним “тероризмом”, вказавши на те, що із-за подібного наказу жителі України залишилися роботи та зарплатні, а отже і можливості виживати у і без того скрутний час для громадян України.

Проте, варто зазначити, що у березні місяці 2022 року бренд організатора азартних ігор Паріматч оголосив про те, що він відкликає франшизу з Російської Федерації.

Також ми писали про Букмекерські контори – прогнози на довгоочікуваний бій Тайсона Ф’юрі та Олександра Усика

Букмекерські контори, що залишилися на українському ринку

На території України залишилися працювати чимало букмекерських контор. Вони мають відповідний на те дозвіл, локальну ліцензію КРАІЛ. Їх робота постійно та регулярно контролюється з боку відповідних спеціалістів та незалежних організацій. Серед легальних букмекерських контор, що не попали під санкції РНБО та залишаються працювати в Україні, можна назвати наступні:

● ВБет . Відомий букмекер, що отримав українську ліцензію у 2021 році. Сайт пропонує послуги ставок на спорт та ігрові автомати. Для зареєстрованих клієнтів букмекер пропонує широку лінію розпису, гарно наповнену ігротеку та щедрі бонуси.

● FavBet . Сайт працює на основі української ліцензії КРАІЛ. Азартно-розважальний майданчик пропонує послуги казино та букмекерської контори, зручні системи платежів, приймає українську гривню, дарує вітальний бонус усім новим клієнтам.

● 1Win. Легальний букмекер в Україні. Сайт працює з 2016 року, а в Україні почав надавати послуги після отримання ліцензії у 2021 році. Сайт пропонує близько 40 спортивних дисциплін, понад 9 000 ігрових автоматів та гарну бонусну програму.

● Бетвіннер . Відома букмекерська контора, що надає свої послуги не лише бетторам з України, але і працює в багатьох інших країнах світу. Сайт має гарну структуру, великий асортимент пропозицій в області беттінгу та гемблінгу .

● БК Леон. Відомий букмекер серед українських бетторів . Сайт пропонує широку лінію розпису та вигідні коефіцієнти. Нових відвідувачів чекає щедрий вітальний бонус, а для активних бетторів пропонують інші цікаві акції.

Всього на території України легально працює 13 БК. Вони отримали ліцензію від місцевої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, пропонують вигідні умови співпраці та повністю дотримуються чинного законодавства.