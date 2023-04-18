Букмекерські контори Парі Матч та 1хБет опинилися під санкціями РНБО
PariMatch та 1xBet під санкціями
Після того, як агресор розпочав повномасштабне вторгнення на територію України, стали активно боротися з загарбником не лише на полі бою, але і в економічному плані. Не обійшли подібні зміни і букмекерські контори, так під санкції РНБО потрапило три букмекерські контори, що мають реєстрацію в Україні. Проте азартні послуги продовжують надаватися українським геймерам, легальні букмекерські контори в Україні, що не потрапили під санкції, активно працюють та навіть роблять певні кроки на шляху до перемоги — створюють різноманітні фонди та донатять.
Указом президента №145/2023 року, що набув чинності від 10 березня 2023 року під санкції потрапили тру букмекерські контори, що були зареєстровані в Україні та раніше отримали ліцензію на роботу від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. До санкційного переліку увійшли наступні букмекерські організації:
Останній компанії ліцензію було анульовано у грудні місяці 2022 року.
Першою попала під санкції букмекерська контора ТОВ “Твоя беттінгова компанія” на роботу бренду 1xBet. Обмеження, що були накладені на компанії, стосуються:
Строк подібних санкцій розрахований на п’ятдесят років. Компанія “Паріматч” відреагувала на введення з боку РНБО санкцій відносно неї. Вона назвала подібні дії економічним та психологічним “тероризмом”, вказавши на те, що із-за подібного наказу жителі України залишилися роботи та зарплатні, а отже і можливості виживати у і без того скрутний час для громадян України.
Проте, варто зазначити, що у березні місяці 2022 року бренд організатора азартних ігор Паріматч оголосив про те, що він відкликає франшизу з Російської Федерації.
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Букмекерські контори, що залишилися на українському ринку
На території України залишилися працювати чимало букмекерських контор. Вони мають відповідний на те дозвіл, локальну ліцензію КРАІЛ. Їх робота постійно та регулярно контролюється з боку відповідних спеціалістів та незалежних організацій. Серед легальних букмекерських контор, що не попали під санкції РНБО та залишаються працювати в Україні, можна назвати наступні:
Всього на території України легально працює 13 БК. Вони отримали ліцензію від місцевої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей, пропонують вигідні умови співпраці та повністю дотримуються чинного законодавства.