03:14 | 19.04.2023
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Із полону на Великдень повернулися два хлопці з Тернопільщини

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Під час останнього обміну полоненими, що відбувся на Великдень 16 квітня, додому повернулись двоє наших хлопців з Тернопільщини. 

Це солдати ФЕСЬКІВ Микола та БІЛИК Назарій. Обоє хлопців з Чортківського району. 

Вони перебували у статусі зниклих безвісти, зв’язок з ними пропав під час виконання ними бойового завдання в Донецькій області.

Життя наших – найвища цінність для України.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від 24 лютого Україна повернула 2235 українців і українок із російського полону.

Пам’ятаємо про всіх. Повернемо кожного і кожну.

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