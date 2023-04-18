Із полону на Великдень повернулися два хлопці з Тернопільщини

Під час останнього обміну полоненими, що відбувся на Великдень 16 квітня, додому повернулись двоє наших хлопців з Тернопільщини.

Це солдати ФЕСЬКІВ Микола та БІЛИК Назарій. Обоє хлопців з Чортківського району.

Вони перебували у статусі зниклих безвісти, зв’язок з ними пропав під час виконання ними бойового завдання в Донецькій області.

Життя наших – найвища цінність для України.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що від 24 лютого Україна повернула 2235 українців і українок із російського полону.

Пам’ятаємо про всіх. Повернемо кожного і кожну.