Хто може отримати відстрочку від мобілізації для догляду за родичами: пояснюють юристи

До контактного центру системи безоплатної правової допомоги за номером 0 800 213 103 телефонують громадяни з питаннями щодо відстрочки від мобілізації, зокрема для догляду за родичами літнього віку або з інвалідністю.

Юристи, що консультують на лінії, проаналізували, які питання ставлять найчастіше, та підготували роз’яснення.

1. Чи можна отримати відстрочку від мобілізації, якщо доглядаєш за людиною похилого віку чи з інвалідністю

Право на відстрочку мають опікуни людини з інвалідністю, визнаної судом недієздатною.

А також ті, що здійснюють догляд за людиною, яка за висновком МСЕК або лікарської комісії потребує постійного догляду і немає інших близьких осіб, які можуть здійснювати такий догляд.

Стаття 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

2. У чому різниця між опікою та доглядом

Опіка встановлюється над недієздатною людиною, яка має стійкі психічні розлади та не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними, за рішенням суду.

Догляд встановлюється над людьми, які потребують стороннього догляду у зв’язку зі станом здоров’я чи інвалідністю, без звернення до суду за висновком МСЕК або лікарської комісії.

3. За ким можна здійснювати догляд

Догляд можна здійснювати тільки за членами своєї сім’ї, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права і обов’язки.

Частина 6 статті 13 ЗУ «Про соціальні послуги»

4. Якщо мати чи батько старші 80 років, але не мають інвалідності. Чи можна оформити догляд для отримання відстрочки від служби

Можна оформити догляд за громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями. Для цього обов’язково отримати висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді.

Частина 6 статті 13 ЗУ «Про соціальні послуги»

5. Якщо батьки, дружина або батьки дружини мають інвалідність І чи ІІ групи

Люди, які мають дружину з інвалідністю, або батьків своїх чи дружини з інвалідністю І чи ІІ групи мають право на відстрочку без оформлення догляду чи опіки.

Стаття 23 ЗУ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

6. Чи може чоловік 18 – 60 років перетнути кордон, якщо здійснює догляд або опікується недієздатною людиною

Можуть перетинати державний кордон у супроводі тих осіб, над якими здійснюється догляд або встановлена опіка.

Постанова 57 КМУ «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України»

Додаткові запитання можна поставити юристам системи безоплатної правової допомоги.

За номером 0 800 213 103, контактний центр системи БПД. Дзвінки безкоштовні. Юристи на зв’язку щодня.

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Або звернутися до найближчого бюро правової допомоги: https://bit.ly/bpd_buro

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