Чому розпошивальна машина — незамінний інструмент для роботи з трикотажем
Трикотажні й еластичні тканини давно завоювали популярність своїй зручності, практичності та приємному вигляду. Проте робота з такими матеріалами має свої особливості. Традиційна швейна машина часто не здатна забезпечити потрібну еластичність шва. Через це тканина стягується, нитки рвуться, а готовий виріб виглядає неакуратно. Саме тому професіонали й досвідчені любителі обирають розпошивальну машину. Цей вид обладнання дозволяє створювати міцні, гнучкі шви, що розтягуються разом із тканиною.
Особливості розпошивальних машин
Спеціалізована розпошивальна машина — це обладнання, призначене для обробки трикотажу та еластичних матеріалів. Головні особливості такої техніки:
- Створення плоского еластичного шва. Машина формує стібки, які залишаються рівними й міцними навіть під час розтягування тканини.
- Відсутність шпульного ковпачка. Нитка надходить безпосередньо з котушки до петельника, що спрощує заправку та обслуговування техніки.
- Можливість виконання кількох типів швів. Розпошивальна техніка дозволяє створювати одноголкові, двоголкові (вузькі та широкі) та трьохголкові плоскі шви, а також декоративні строчки.
- Диференційний транспортер. Ця функція запобігає небажаному розтягуванню або стягуванню тканини під час шиття.
- Регулювання натягу ниток. Машина дозволяє точно підлаштувати його під конкретний тип тканини.
На відміну від оверлока, розпошивальна машина не обрізає надлишки тканини, а лише створює шов. Саме тому її використовують для фінальної обробки країв та декоративного оздоблення.
Критерії вибору розпошивальної машини
Щоб розпошивальна машина відповідала завданням і забезпечувала ідеальну якість швів, важливо перед покупкою звернути увагу на такі параметри:
- Кількість голок. Їх може бути від однієї до трьох. Чим більше голок, тим ширший діапазон швів і можливостей для обробки тканин.
- Типи швів і їх кількість. Важливо переконатися, що машина підтримує потрібні види строчок: потрійний плоский шов для міцної обробки, широкий або вузький двоголковий — для різних типів трикотажу, декоративні — для оздоблення виробів.
- Ширина між голками. Цей параметр впливає на міцність і зовнішній вигляд шва. Для спортивного або дитячого одягу краще обирати моделі, які дозволяють регулювати цей показник.
- Диференційна подача тканини. Забезпечує рівномірне просування матеріалу, запобігаючи його розтягуванню або стягуванню.
- Регулювання притиску лапки. Ця опція дозволяє підлаштувати машину під різні типи тканин і товщину матеріалу.
- Функції автозаправки ниток. Автоматичні системи заощадять час і спростять підготовку техніки до роботи.
- Габарити та конструкція. Якщо потрібна машина для домашнього використання або невеликого ательє, важливо врахувати розміри столу, виліт рукава й загальну ергономіку. Для масового виробництва краще підійдуть професійні моделі з автоматизацією процесів.
Обираючи розпошивальну машину, важливо зважати на майбутні завдання: які вироби планується шити, з яких матеріалів, і якими будуть обсяги роботи.