“Не перетворюйте каналізацію на смітник!” — водоканал Тернополя знову б’є на сполох

📍Працівники КП “Тернопільводоканал” продовжують щодня боротися з наслідками байдужості мешканців. Незважаючи на неодноразові попередження, ситуація із засміченням каналізаційної мережі не покращується.

👷‍♂️ Щодня фахівці водоканалу витягують з труб те, що туди ніколи не мало би потрапити: вологі серветки, залишки їжі, засоби гігієни, навіть будівельні суміші та котячі наповнювачі. Останні, до речі, у воді твердіють, як бетон, — через це часто доводиться розбирати ділянки мережі або ремонтувати пошкоджені унітази.

🧻 Один із останніх «уловів» — велетенський згусток жиру та жмут вологих серветок, які спричинили серйозне засмічення.

💧 У “Тернопільводоканалі” наголошують: каналізація — це не смітник. Вона призначена виключно для стічних вод. Будь-яке сміття, побутові відходи, легкозаймисті речовини, жир, кислоти чи фарби можуть призвести до серйозних аварій, дорогих ремонтів і навіть загрози довкіллю.

📣 Головне правило — використовуйте унітаз лише за призначенням!