Чи пролунає останній дзвоник? Вісім шкіл Підгаєцької громади — під загрозою трансформації

З 20 червня 2025 року до 20 червня 2026 року у Підгаєцькій громаді на Тернопільщині триватимуть громадські слухання, присвячені трансформації мережі закладів загальної середньої освіти. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Мерена.

📚 Основна мета слухань — обговорення пониження ступеня та перейменування низки навчальних закладів, де чисельність учнів не перевищує 60 осіб. Такі дії відповідають законодавчим нормам, зокрема:

ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ст. 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту»,

п. 10 Порядку надання освітньої субвенції з державного бюджету.

🔍 Обговоренню підлягають наступні проєкти рішень:

Вербівська ЗОШ І–ІІ ст. → Вербівська початкова школа

Мирненська ЗОШ І–ІІ ст. → Мирненська початкова школа

Носівська ЗОШ І–ІІ ст. → Носівська початкова школа

Угринівська гімназія → Угринівська початкова школа

Сільцівська гімназія → Сільцівська початкова школа

Литвинівська ЗОШ І–ІІІ ст. → Литвинівська гімназія / початкова школа

Поплавська філія Підгаєцького ліцею → Поплавська початкова школа – філія Підгаєцького ліцею

📋 Слухання проводяться в рамках Плану трансформації освітньої мережі Підгаєцької громади на 2021–2026 роки, а також відповідно до положення про громадські слухання, затвердженого ще у 2021 році.

👥 До участі запрошують депутатів, представників політичних партій, освітян, підприємців та жителів громади. Організацію процесу координуватиме управління освіти Підгаєцької міської ради. Інформацію про слухання мають оприлюднити на офіційному сайті міськради.

📣 Нагадаємо, подібні зміни вже активно обговорюються в багатьох громадах області. Основною причиною таких рішень є демографічне скорочення, міграція, а також вимоги до ефективного використання бюджетних коштів.