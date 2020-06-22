Шаровой опорой называется шарнир, который выступает крепежом ступицы колеса и рычага подвески. Элемент позволяет колесам свободно перемещаться в плоскости горизонтально и не допускать вертикального движения. Узнать, что такое шаровая опора более подробно, можно, пройдя по ссылке. Там же сможете купить ее и другие товары по низкой цене.

Шаровая опора может быть применена в развальных рычагах, трапеции руля и в части крепления газового упора капота.

Раньше использовались шкворневые шарниры вместо подвижных. Они были тяжелыми, нуждались в смазке, обеспечивали колесам возможность поворота по одной оси – это негативный момент для управления.

Конструкторами было выяснено, что шаровой шарнир берет на себя удары при движении на дороге, а это значит, что будет слишком большой износ. Поскольку нет смысла в изготовления детали с прочным алмазным напылением, потому ее стали использовать в качестве расходника. Если возникнет проблема, то можно будет отвернуть болты с гайкой и заменить на новую.

С чего состоит конструкция шаровой опоры

В первоначальном виде это был корпус с шаровым пальцем прижатым металлической пластиной и пружиной. Чтобы палец был более износостойким, был заложен смазочный материал и в дальнейшем необходимо производить проверку и замену смазочного материала в корпусе.

После того, как пластик стал популярным материалом, из конструкции убрали пружину. Шаровидный элемент переместили в полусферу, которая была образована пластиковыми вкладышами. С того времени конструкция сохранила свой внешний вид, только пластиковый элемент был заменен нейлоном.

Среди шаровых опор есть те, которые обслуживаются и те, которые не обслуживаются. Со временем, опоры, которые можно разобрать стали менее популярными. Шаровые опоры с масленками все еще используются, однако устанавливаются в основном необслуживаемые.

Количество шаровых опор в подвесках

Это определяет тип подвески. Чем больше есть рычагов, тем больше в них опор. Если двухрычаговая конструкция, то шаровые нижние и верхние. Сложные подвески могут в себе содержать только с одной стороны пять штук.

Способ крепления к рычагу

Классифицировать шаровую можно по способу установки. Это определяет стоимость замены. Самая простая имеет крепление корпуса к подвеске с болтами, гайками или заклепками. В этом случае будет легко сделать замену изношенной шаровой.