Головне управління Держпродспоживслужби у Тернополі на карантині через COVID-19

Тернопільське міське Управління Держпродспоживслужби у Тернопільській області та Управління державного нагляду за дотримання санітарного законодавства, які знаходяться за адресою: м.Тернопіль, вул.Текстильна, 6 (2 поверх) тимчасово припиняють прийом громадян у зв’язку з хворобою працівника на COVID-19.

Головне управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області повідомляє, що у даному приміщенні вводиться карантин. Усі спеціалісти на самоізоляції та працюватимуть дистанційно.

Телефон гарячої лінії Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області: 52-10-10

Нагадаємо, станом на 22 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1728 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1582 випадки – дорослі, 146 випадків – діти), з них 27 летальних. Видужало 1076 осіб.