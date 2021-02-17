Чи потрібно лікувати молочні зуби? Рекомендації стоматологічної клініки Da Vinci
Багатьох батьків цікавить питання-чи варто лікувати молочні зубки?
– Однозначно так, якщо вчасно не полікувати молочні зубки можна зіткнутись з такими наслідками:
1.Зруйновані молочні зубки формують патологічний прикус.
2.Запальні гнійні процеси молочних зубів згубно впливають на зачатки постійних зубів.
3.Завчасне видалення молочних зубів призводить до затримання росту кістки щелепи, що, в свою чергу, призводить до того, що постійним зубкам немає місця.
4.Зруйнованими зубками діти не можуть пережовувати м’ясо, відкушувати яблуко, тому відмовляються від того.
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