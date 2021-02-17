ProGamblingNews — это информационный портал об азартных играх, в том числе и о покере. Его посетители могут найти полезную информацию о видах и правилах игры, стратегиях ставок, крупнейших турнирах и лучших покерных игроках.

Покер на пике популярности

Покер является одной из самых популярных карточных игр, по которой проводятся огромные чемпионаты и турниры. Участниками состязаний порой становятся тысячи игроков, а аудитория зрителей исчисляется миллионами человек.

Самым массовым и почитаемым покерным турниром считается World Series of Poker, который проводится с 1970 года. Это целая серия мелких состязаний. Так, в 2020 году в нее входило 54 турнира, в некоторых участвовало больше 10 тысяч человек. Среди них 203 счастливчика выиграло от 100 тысяч долларов, а победитель главного события (Main Event) Стоян Маданжиев выиграл почти 4 миллиона долларов.

Лучшие покерные игроки, такие как Даниэль Негреану, Джастин Бономо, Даниэль Колман, Фил Айви, становятся настоящими звездами. Они зарабатывают деньги не только в покере, но и благодаря рекламным контрактам с известными брендами.

Возможность стать знаменитым и разбогатеть — это главные причины, по которым десятки тысяч людей со всего мира участвуют в покерных турнирах.

Экспертные статьи о покере

Чтобы быть вкурсе последних событий в мире покера, необходимо читать специализированные порталы, один из них — ProGamblingNews. Это независимая информационная площадка, которая не представляет интересы казино, операторов или других участников рынка. Здесь публикуются экспертные статьи для новичков и профессионалов.

На сайте ProGamblingNews доступны такие материалы:

Правила и стратегии игры в покер. Они будут полезны новичкам, которые только планируют свой путь в индустрии. Без четкого понимания правил и процесса игры нельзя рассчитывать на положительный результат. Это в рулетке и слотах все зависит от удачи, а в покере важно видеть ситуацию за игровым столом и принимать правильные решения.

Лучшие казино и покер-румы. Обзоры лицензионных онлайн-залов, в которых можно сыграть в покер: условия регистрации, выбор игр, правила пополнения счета и вывода денег.

Информация о турнирах и покерных игроках. Популярные турниры, их условия и призовые фонды. Интересные данные о лучших игроках.

Советы новичкам. Правила формирования и старшинство комбинаций в картинках, рекомендации для поведения за игровым столом.

Кроме покера, на сайте ProGamblingNews есть много полезных данных о других азартных играх, казино, ставках на спорт и новинках гемблинга. Он создан с информационной целью, поэтому здесь нет навязчивой рекламы и ссылок для регистрации.