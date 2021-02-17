14:41 | 17.02.2021
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Уже три вакцини проти COVID-19 почали процес реєстрації в Україні

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ДП “Державний експертний центр  МОЗ України” опрацьовує три заяви на реєстрацію вакцини проти COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування:

✔ власне, 16 лютого подана заява на реєстрацію вакцини Pfizer-BioNTech.

Вакцину розробила німецька біотехнологічна компанія BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.

У лютому Україна очікує 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX.

✔ 15 лютого подана заява на реєстрацію вакцини Oxford/AstraZeneca.
Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca.
Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах глобальної ініціативи COVAX. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому 2021 року.
✔ 10 лютого подана заява на реєстрацію вакцини Sinovac Biotech.
Вакцина китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech, що спеціалізується на виробництві вакцин проти гепатиту та грипу.
Перша партія вакцини Sinovac Biotech буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, США, Великій Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді, Ізраїлі, Індії, Мексиці, Бразилії або ж за централізованою процедурою реєстрації Європейського Союзу.

🔸 Наразі, фахівці ДЕЦ готують експертні висновки щодо співвідношення «користь/ризик» та перевірки реєстраційних матеріалів у найкоротший термін, як того потребує законодавство України.

Нагадаємо, що 29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4613 «Про лікарські засоби», який спрощує процедуру реєстрації та використання вакцин від COVID-19 в Україні та скорочує її до п’яти днів.

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