Уже три вакцини проти COVID-19 почали процес реєстрації в Україні
ДП “Державний експертний центр МОЗ України” опрацьовує три заяви на реєстрацію вакцини проти COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування:
власне, 16 лютого подана заява на реєстрацію вакцини Pfizer-BioNTech.
Вакцину розробила німецька біотехнологічна компанія BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer.
У лютому Україна очікує 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX.
Наразі, фахівці ДЕЦ готують експертні висновки щодо співвідношення «користь/ризик» та перевірки реєстраційних матеріалів у найкоротший термін, як того потребує законодавство України.
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Нагадаємо, що 29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4613 «Про лікарські засоби», який спрощує процедуру реєстрації та використання вакцин від COVID-19 в Україні та скорочує її до п’яти днів.