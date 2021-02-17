Уже три вакцини проти COVID-19 почали процес реєстрації в Україні

ДП “Державний експертний центр МОЗ України” опрацьовує три заяви на реєстрацію вакцини проти COVID-19 під зобов’язання для екстреного медичного застосування: власне, 16 лютого подана заява на реєстрацію вакцини Pfizer-BioNTech. Вакцину розробила німецька біотехнологічна компанія BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. У лютому Україна очікує 117 000 доз вакцини від Pfizer-BioNTech у межах глобальної ініціативи COVAX.

15 лютого подана заява на реєстрацію вакцини Oxford/AstraZeneca.

Вакцина розроблена Оксфордським університетом та британсько-шведською компанією AstraZeneca.

Протягом першого півріччя Україна може отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford у межах глобальної ініціативи COVAX. Крім того, вакцина буде закуплена за державні кошти напряму у виробників. Очікується, що щонайменше 500 тис. доз вакцини AstraZeneca прибуде в Україну в лютому 2021 року.

10 лютого подана заява на реєстрацію вакцини Sinovac Biotech.

Вакцина китайського фармацевтичного підприємства Sinovac Biotech, що спеціалізується на виробництві вакцин проти гепатиту та грипу.

Перша партія вакцини Sinovac Biotech буде поставлена в Україну протягом 30 днів після офіційної реєстрації в Китаї, США, Великій Британії, Швейцарії, Японії, Австралії, Канаді, Ізраїлі, Індії, Мексиці, Бразилії або ж за централізованою процедурою реєстрації Європейського Союзу.

Наразі, фахівці ДЕЦ готують експертні висновки щодо співвідношення «користь/ризик» та перевірки реєстраційних матеріалів у найкоротший термін, як того потребує законодавство України. ▬ Нагадаємо, що 29 січня 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон № 4613 «Про лікарські засоби», який спрощує процедуру реєстрації та використання вакцин від COVID-19 в Україні та скорочує її до п’яти днів.