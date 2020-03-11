Гурт «Без обмежень» допоміг тернополянину освідчитись коханій

Пропозицію руки та серця своїй коханій Аліні тернополянин Леонард Дмитрів зробив під час концерту гурту «Без обмежень». Музиканти підтримали хлопця та допомогли йому в освідченні.

«Вперше я познайомився з творчістю «Без обмежень» у 2017 році і з того часу їхня музика припала мені до душі. Коли настав час наважитись на освідченння, довго не знав як це зробити. Одного дня я натрапив на афішу концерту «Без обмежень» у Тернополі і подумав чому б не використати цю можливість: 8 березня, улюблений гурт, кохана людина і кохання у серці», – поділився Леонард Дмитрів.

Щасливий хлопець наголосив, що цей запам’ятається на усе життя і гурт допоміг зробити його ідеальним, – пишуть Тернополяни.