Ендокринолог назвала п’ять причин несподіваного набору ваги

Лікар-ендокринолог медичного центру «Оксфорд Медікал Тернопіль» перерахувала п’ять причин різкого набору ваги.

«Спосіб життя людини безпосередньо впливає на її здоров’я. Порушення сну, неправильне харчування, зниження фізичного навантаження і порушення питного режиму – все це може бути причиною появи різних порушень і захворювань», – розповідає лікар.

Так, за словами фахівця, причиною проблем з вагою у людини може стати нестача сну. Поганий сон впливає на процеси метаболізму і провокує набір ваги. Також недосипання пробуджує апетит.

Ще однією причиною набору ваги може стати тривалий стрес. Під час стресу виділяється велика кількість гормону кортизолу, який призводить до стрімкого накопичення жирових запасів. У разі, якщо зі стресом не вдається впоратися самостійно, необхідно звернутися до фахівця.

Третьою причиною збільшення ваги може стати нестача води. Лікар зазначила, що регулярне споживання питної води знижує число шкідливих калорій, які можуть надходити з іншими напоями або з їжею.

Викликати набір ваги можуть і різні лікарські засоби. У зв’язку з цим препарати не рекомендуються використовувати без призначень і без дотримання курсів.

Ендокринолог також попередила, що причиною набору зайвої ваги може стати спроба кинути палити.

Проте, якщо Ви помітили, що Ви різко набираєте вагу, або ж, навпаки, швидко схудли, це вже є серйозним показом для звернення до лікаря-ендокринолога, особливо якщо це супроводжується іншими симптомами, такими як:

відчуття сильного жару і лихоманка;

розлади роботи серця;

сухість шкіри або, навпаки, підвищена пітливість;

підвищений артеріальний тиск і сильний головний біль на цьому фоні;

проноси;

сонливість або, навпаки, сильна слабкість;

надмірна збудливість;

погіршення пам’яті і втрата концентрації уваги;

постійне відчуття спраги.

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