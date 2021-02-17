«Український народ виграє апеляцію і проспект Бандери та Шухевича в Києві буде», – Михайло Головко

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував рішення Київської міської ради «Про перейменування вулиць, проспектів та провулків у місті Києві» від 2016 року.

Нагадаємо, саме цим рішенням Московський проспект було перейменовано на проспект Степана Бандери.

Цю ситуацію у прямому ефірі каналу «Сьогодні» прокоментував голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

– Саме з ініціативи фракції ВО «Свобода» у Київраді в столиці з’явилися вулиці, названі іменами Героїв! Тоді люди підтримали нашу пропозицію, а всі рішення були законними. У той час всі намагання проросійських сил «відмотати» назад провалилися. Вважаю, що чергове рішення Окружного адміністративного суду Києва – абсурд. Недарма громадськість та окремі політичні діячі вимагали подати невідкладний законопроєкт у стіни ВРУ, аби президент та його монобільшість скасували цей суд як непотрібний, для такого рішення є усі підстави. Ця установа вже давно себе дискредитувала ухваленням сумнівних рішень, – зазначив Михайло Головко.

Український народ виграє апеляцію і проспект Степана Бандери та Романа Шухевича в Києві буде, наголосив Михайло Головко.

– Я переконаний, що нічого їм не вдасться, ми виграємо апеляцію і повернемо вулицям імена наших Героїв. Всі намагання проросійських провокаторів, які сьогодні пробують скасувати рішення, зазнають краху. Навіть українці, які не мають відношення до політичних перипетій, розуміють, що Москва – ворог, організатор війни. Вважаю, що абсурдно називати вулиці в честь агресора. У нас є достатньо українських Героїв. Ми повинні знати свою історію, адже це – фундамент, на якому ми будуємо Українську державу, – резюмував Михайло Головко.