Французская косметика Mixa: хорошее качество по доступной цене

Уходовая косметика Mixa от французского бренда появилась на украинском рынке относительно недавно. Сложно найти продукты, которые будут хорошо очищать, увлажнять, защищать кожу и при этом их цена не вызовет шок. А вот Mixa может этим похвастаться. Особенно хороша эта косметика для обладательниц чувствительной кожи. Часто их продукты обретают популярность именно летом, когда лицо страдает от воздействия ультрафиолетовых лучей и сухого воздуха.

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Как всё начиналось?

Впервые продукция торговой марки Mixa появилась на прилавках ещё в 1924 году. С самого начала бренд занимался производством косметики для детей, поэтому их рецепты содержали только натуральные компоненты и максимально бережно воздействовали даже на саму чувствительную кожу. В их продуктах можно найти экстракт арника, миндальное масло и даже пантенол.

Уже в 1969 году компания решается выпустить полноценную линейку косметики для детей, которая мгновенно завоевала популярность среди новоиспечённых мам. А через 7 лет на прилавках появилась первая косметика Mixa для кожи склонной к покраснениям и раздражениям.

Ещё через несколько лет году французский бренд выпускает новое молочко для сухой кожи с восстанавливающим эффектом, которое быстро становиться настоящим бестселлером. Сейчас ассортимент их продукции намного шире и мы можем самостоятельно проверить эффективность косметики Mixa на себе.

Специально для чувствительной кожи

Данная косметика, как и продукция многих других компаний, делится сразу на несколько видов, каждый из которых предназначен для работы с конкретной проблемой и типом кожи.

В некоторых продуктах Mixa содержится экстракт арника, который прекрасно успокаивает раздраженную кожу, склонной к появлению аллергических реакций. При регулярном использовании этой косметики, можно побороть покраснения и вернуть себе свежий вид. Отлично подходит для снятия воспалений.

Девушкам с сухой кожей лучше выбирать средства, в состав которых входит овсяное молочко и масло миндаля. Они прекрасно увлажняют и делают лицо более мягким.

Справиться с проблемной кожей поможет косметика с силикатом С. Она подсушивает воспаления и быстро восстанавливает кожный покров, убирая следы от акне. Помимо этого, данные средства стабилизируют выработку кожного сала и сужают поры. Такая косметика лучше всего работает с жирным типом.

Для ухода за лицом в летний период стоит обратить внимание на наличие гиалуроновой кислоты и глицерина в составе. Эти компоненты прекрасно увлажняют кожу, защищают её от солнца и быстро восстанавливают.

На что стоит обратить особое внимание?

Мицеллярная вода. Абсолютно любой тип кожи нуждается в хорошем очищении и увлажнении. Поскольку в состав входит гиалуроновая кислота, средство справляется со всеми функциями сразу.

Восстанавливающий бальзам. Подходит для сухого типа кожи. Отлично увлажняет и питает за счет овсяного молочка и глицерина в составе. Можно использовать для всего тела.

СС-крем. Быстро успокаивает кожу, снимает покраснения и перекрывает мелкие недостатки. Служит хорошей базой под макияж.

Французский бренд занимается производством многих других полезных и действенных продуктов, которые работают не хуже любой лечебной косметики. К тому же, их ценовая политика более лояльна к отечественному покупателю.