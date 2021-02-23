Тернопільщина увійшла в трійку лідерів по грипу та ГРВІ в Україні

Тернопільська область разом з Івано-Франківською та Запорізькою ввійшла в ТОП-3 областей України, в яких перевищено епідемічний поріг захворюваності на ГРВІ. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України

З 8 до 14 лютого у Тернопільській і Запорізькій областях інтенсивний показник захворюваності на ГРВІ перевищив епідемічний поріг на 3,3% та 0,6% відповідно, що відповідає середньому рівню інтенсивності епідемічного процесу. В Івано-Франківській області інтенсивний показник захворюваності перевищив епідемічний поріг одразу на 55,7%, що свідчить про високий рівень інтенсивності.

У дозорних закладах охорони здоров’я у 103 пацієнтів зареєстрували випадки грипоподібного захворювання (ГПЗ), та у 211 пацієнтів — тяжкої гострої респіраторної інфекції (ТГРІ).

У 42 пацієнтів із ГПЗ було взято зразки матеріалів для одночасного тестування методом ПЛР на грип та SARS-CoV-2. За результатами в Харківській області визначено віруси грипу типу А не субтипований (2), SARS-CoV-2 (1), РС-віруси (1) та аденовіруси (1). У Львівській області віруси SARS-CoV-2 (1). У Сумській області визначено віруси SARS-CoV-2 (2), парагрипу (1), риновіруси (1) та в одному випадку – одночасне інфікування риновірусами та коронавірусами типу OC-43. В Одеській області визначено коронавіруси типу OC-43 (1), РС-віруси (1) та в трьох випадках – одночасне інфікування коронавірусами типу OC-43 та бокавірусами (1); коронавірусами типу OC-43 та парагрипом (1); метапневмовiрусами та парагрипом (1). Частина зразків матеріалів залишається в роботі. Серед 29 пацієнтів із ТГРІ визначено віруси SARS-CoV-2 у Львівській (1), Кіровоградській (1) та Харківській (1) областях.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакцинувалися 190,042 людей, зокрема 90,942 осіб із груп медичного та епідемічного ризиків.

Загалом із початку епідемічного сезону, з 28 вересня 2020 року до 14 лютого 2021 року:

– перехворіло 7,9% населення країни;

– госпіталізовано 62,112 людей, із них 32,7% — діти віком до 17 років;

– зареєстровано 739 пацієнтів із ГПЗ;

– зареєстровано 1,886 пацієнтів із ТГРІ;

– летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.