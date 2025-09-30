Glenmorangie: как создается виски с характером

В мире односолодового виски существуют имена, которые произносят с особым благоговением. Glenmorangie — одно из них. Этот шотландский бренд на протяжении почти двух столетий создает напитки, которые сочетают в себе традиции Хайленда и инновационные подходы к производству. Секрет уникального характера Glenmorangie не только в мастерстве винокуров, но и в философии, по которой каждая бутылка должна рассказывать свою собственную историю.

История бренда Glenmorangie

История Glenmorangie началась в 1843 году, когда Уильям Матисон основал винокурню на месте древней пивоварни в Тэйне, в Северном Хайленде Шотландии. Название происходит от гэльского “Glen Mòr nan Geas”, что означает “долина большого спокойствия”.

Интересные факты о Glenmorangie:

В 1887 году в одной из первых винокурен начали использовать американские дубовые бочки из-под бурбона — это решение было революционным для того времени. Большинство шотландских производителей на тот момент использовали бочки из-под хереса, но основатели Glenmorangie видели в американском дубе особый потенциал. В XX веке бренд продолжил развивать инновационный подход. В 1960-х годах Glenmorangie стал пионером в дополнительной выдержке в бочках из-под различных вин и крепких напитков. Эта техника (finish) позволила создавать виски с многослойными вкусовыми профилями.

Современный Glenmorangie продолжает развиваться, экспериментируя с новыми типами бочек и техниками выдержки.

Процесс производства

Производственный процесс виски Glenmorangie начинается с самых высоких медных перегонных кубов в Шотландии — их высота достигает 5,14 метра. Представьте себе высоту взрослого жирафа — вот примерно такой высоты перегонные кубы. Такая высота позволяет получить более легкий и фруктовый дистиллят. Тяжелые соединения конденсируются и оседают, не попадая в готовый продукт.

Воду для производства берут из источников Тарлоги в Хайленде, а ячмень закупают в Шотландии. Процесс соложения происходит по традиционной технологии без использования торфяного дыма, благодаря чему сохраняется чистота злакового характера будущего напитка. В комплексе все это обеспечивает чистый элегантный вкус, за который ценят Glenmorangie.

Чем уникален вкус

Характер Glenmorangie формируется благодаря уникальной комбинации факторов. Базовый 10-летний виски проводит всю выдержку в бочках из американского белого дуба из-под бурбона, а после основной выдержки виски дополнительно выдерживается в бочках из-под портвейна, что придает ему ноты:

ванили;

меда;

цитрусовых фруктов;

темных ягод;

шоколада;

орехов.

Особую категорию составляют выпуски с дополнительным финишем, например https://bayadera.ua/rus/product/vsk-glenmorangie-quinta-ruban-podarunk-up, который отличается рубиновым цветом. В базовых нотах напитка доминируют фруктовые и цветочные ноты: зеленые яблоки, груши, цитрусовые цветы, ваниль и мед. Финиш — длительный и теплый, с деликатными пряными нотами.

Выводы

Успех Glenmorangie в уникальном сочетании уважения к традициям и готовности к инновациям. Высочайшие перегонные кубы в Шотландии, исключительное качество сырья и новаторский подход к использованию различных типов бочек позволяют создавать виски с узнаваемым характером. Философию бренда можно описать тремя словами — “unnecessarily well made” (излишне хорошо сделанный), что отражает стремление к совершенству в каждой детали производственного процесса.





