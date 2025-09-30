Один реальний інцидент — дев’ять фейків: Тернопільський ТЦК підбив підсумки місяця

Тернопільський ОТЦК та СП продовжує системну роботу з аналізу інцидентів: 90% повідомлень у вересні не підтвердилися

У вересні 2025 року Тернопільський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки продовжив системну роботу з фіксації та аналізу усіх інцидентів, пов’язаних із діяльністю представників ТЦК та СП.

За результатами моніторингу встановлено, що 9 інцидентів (90%) не підтвердилися — йдеться про випадки, які виявилися фейковими або значно перебільшеними.

Водночас у звітному періоді зафіксовано один прикрий випадок.

17 вересня 2025 року у Тернополі трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю військовослужбовця одного з територіальних відділів ТЦК та СП області.

За цим фактом порушено кримінальне провадження. Проводиться повноцінне розслідування усіх обставин справи.

Військовослужбовця відсторонено від виконання службових обов’язків, він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Остаточну правову оцінку його діям надасть суд.

📌 Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадуємо:

🔹 Усі військовозобов’язані особи повинні мати при собі військово-обліковий документ — як у паперовому, так і в цифровому форматі.

🔹 Законодавство не містить абсолютних винятків щодо категорій осіб, які не можуть бути мобілізовані під час дії воєнного стану. Визначальними факторами є наявність законних підстав для відстрочки, бронювання, звільнення, а також придатність до служби за станом здоров’я.

🔹 Військовослужбовці територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за скоєні ними вчинки.