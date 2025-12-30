Безвідповідальність депутатів: у Тернопільській облраді зірвана сесія через відсутність кворуму

Депутати Тернопільської облради не зібралися на сесію через відсутність кворуму

30 грудня 2025 року пленарне засідання Тернопільської обласної ради не відбулося через відсутність необхідної кількості депутатів. Для початку роботи сесії не вистачило кворуму, адже в залі було лише 18 депутатів, при необхідних 64.

Обранці планували розглянути майже 100 важливих питань, але через відсутність кворуму сесія не могла початися.

Ірина Кошіль, представниця партії Європейська Солідарність — Тернопільщина, висловила своє обурення у соцмережах, звинувативши депутатів у системній безвідповідальності та ігноруванні своїх обов’язків перед громадою області.

“Системна безвідповідальність та ігнорування своїх обов’язків перед громадою Тернопільської області. Це все, що потрібно знати про теперішнє представництво ради”, — написала Ірина Кошіль.

Вона також зазначила, що незалежно від того, хто у владі — опозиція чи коаліція — людям важливо бачити реальні дії та результати, а не лише гасла та порожні заяви.

“Одні не можуть приймати рішення через меншість, інші просто не хочуть цього робити. Людям потрібно вирішувати питання, приймати рішення, отримувати відповіді, а не котитися по інерції в прірву”, — додала Кошіль.

Про дату та час наступного засідання обласної ради обіцяють повідомити додатково.