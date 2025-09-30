Сміттєзвалище в Павлові — проблема, яка не вирішується

Сміттєзвалище в селі Павлів, що на Тернопільщині, вже неодноразово ставало осередком пожеж. Останній інцидент стався 29 вересня 2025 року, коли вогонь охопив площу 0,025 га на стихійному сміттєзвалищі. Повідомляють в Головному Управлінні ДСНС України в Тернопільській області. Завдяки оперативним діям рятувальників, які швидко ліквідували займання, вдалося уникнути більш масштабних наслідків.

Це далеко не перший випадок, коли на цьому звалищі виникає пожежа. Так, у серпні 2025 року, вогонь знищив сміття на площі 50 кв. м. Рятувальники оперативно відреагували і ліквідували загоряння. Ще один випадок стався в лютому 2025 року, коли пожежа виникла о 08:56. Лише за кілька годин, завдяки швидким діям рятувальників, вогонь було загашено.

Проблема стихійних сміттєзвалищ: загроза екології та безпеці громадян

Постійні загоряння на стихійних сміттєзвалищах свідчать про серйозну проблему в регіоні. Без належного контролю з боку місцевої влади, такі звалища не лише стають екологічною загрозою, а й реальним джерелом небезпеки для місцевих жителів. Вогонь на сміттєзвалищах може спалахнути в будь-який момент, особливо за високих температур або сильного вітру.

Рятувальники оперативно реагують на кожен випадок загоряння, проте для того, щоб повністю вирішити цю проблему, необхідні більш рішучі дії місцевих органів влади. Сміттєзвалища мають бути ліквідовані, а для запобігання подібним інцидентам необхідно контролювати накопичення відходів на цих територіях.

Необхідність вирішення проблеми на державному рівні

Часті пожежі на стихійних сміттєзвалищах вказують на серйозні недоліки в управлінні відходами в Тернопільській області. Проблема вимагає рішучих кроків, зокрема, на державному рівні. Потрібно вдосконалити систему утилізації сміття, створити умови для безпечного збору, транспортування та переробки відходів. Без цього стихійні сміттєзвалища продовжуватимуть становити загрозу для екології, здоров’я людей та безпеки громад.

Для зменшення ризиків виникнення таких пожеж, потрібно вжити заходи з ліквідації існуючих сміттєзвалищ та створити ефективні механізми контролю за відходами. Тільки так можна забезпечити безпеку для місцевих громад та уникнути негативного впливу на навколишнє середовище.