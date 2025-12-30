14:01 | 30.12.2025
ШАНА ГЕРОЯМ:

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Тернопільською митницею оформлено понад 6,7 тис. сертифікатів з перевезення товарів форми EUR.1

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Упродовж одинадцяти місяців 2025 року, відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Тернопільською митницею оформлено 6 743 сертифікати з перевезення товарів форми EUR.1.

Найбільшу кількість сертифікатів оформлено для експорту товарів до: Польщі 1 837, Румунії 661, Молдови 459, Німеччини 449, Болгарії 439.

Основними отримувачами переваг, які скористалися преференціями під час експорту до країн Європейського Союзу, були українські підприємства виробники власної продукції. Вони експортували як сільськогосподарську сировину, так і готові вироби, зокрема: декоративні оболонки з алюмінієвої фольги, багатошарову комбіновану плівку, кондитерські вироби, пластикові та дерев’яні вікна, пластмаси та полімерні матеріали, світильники та освітлювальне обладнання, казеїн кислотний, олію, масло солодковершкове, біоетанол, пшеничні висівки.

Зазначимо, що сертифікат з перевезення товарів форми EUR.1 видається за умови підтвердження відповідності товарів правилам преференційного походження, встановленим Угодою про асоціацію. Наявність такого сертифіката надає українським експортерам можливість застосування тарифних преференцій у країнах ЄС, зокрема зниження ставок ввізного мита або звільнення від його сплати.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *