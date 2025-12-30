Тернопільською митницею оформлено понад 6,7 тис. сертифікатів з перевезення товарів форми EUR.1

Упродовж одинадцяти місяців 2025 року, відповідно до положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, Тернопільською митницею оформлено 6 743 сертифікати з перевезення товарів форми EUR.1.

Найбільшу кількість сертифікатів оформлено для експорту товарів до: Польщі – 1 837, Румунії – 661, Молдови – 459, Німеччини – 449, Болгарії – 439.

Основними отримувачами переваг, які скористалися преференціями під час експорту до країн Європейського Союзу, були українські підприємства – виробники власної продукції. Вони експортували як сільськогосподарську сировину, так і готові вироби, зокрема: декоративні оболонки з алюмінієвої фольги, багатошарову комбіновану плівку, кондитерські вироби, пластикові та дерев’яні вікна, пластмаси та полімерні матеріали, світильники та освітлювальне обладнання, казеїн кислотний, олію, масло солодковершкове, біоетанол, пшеничні висівки.

Зазначимо, що сертифікат з перевезення товарів форми EUR.1 видається за умови підтвердження відповідності товарів правилам преференційного походження, встановленим Угодою про асоціацію. Наявність такого сертифіката надає українським експортерам можливість застосування тарифних преференцій у країнах ЄС, зокрема зниження ставок ввізного мита або звільнення від його сплати.