Шумський реєстратор незаконно зареєстрував землю: йому загрожує до шести років ув’язнення

Слідчі ГУНП в Тернопільській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо 29-річного державного реєстратора з міста Шумськ. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Згідно з матеріалами справи, перебуваючи на посаді, реєстратор здійснив несанкціоновану зміну відомостей у Державному реєстрі речових прав та незаконно зареєстрував право власності на сільськогосподарську землю.

Крім того, слідством встановлено, що чоловік раніше також скоював подібні протиправні дії, безпідставно реєструючи права на нерухоме майно.

Його дії кваліфіковано за ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України — несанкціоновані дії з інформацією, що обробляється в автоматизованих системах, вчинені повторно. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з можливим позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Слідство триває, і наразі документуються нові факти подібних правопорушень.