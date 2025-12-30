Новорічне диво на Тернопільщині: дитина з’явилася на світ ще до приїзду швидкої

Незважаючи на святкові дні, нічні виклики та складні умови, робота екстреної медичної допомоги ніколи не припиняється. І саме в таку ніч, перед самим Новим роком, сталася ще одна надзвичайна історія порятунку.

У ніч на 29 грудня, о 02:50, на лінію 103 надійшов терміновий виклик — у жінки розпочалися пологи. Бригада екстреної медичної допомоги №43 у складі парамедика Юрія Сташківа та екстреного медичного техніка Романа Чайки негайно вирушила на місце події. Проте, попри оперативне прибуття медиків, пологи виявилися настільки стрімкими, що дитина встигла з’явитись на світ ще до їхнього прибуття.

На місці події фахівці медичної бригади професійно здійснили необхідну медичну допомогу: обробили пуповину, оцінили стан новонародженої та стабілізували стан матері, забезпечивши тепло і безпечний контакт “шкіра до шкіри”. Всі ці дії виконувалися в умовах, коли кожна хвилина була важлива.

На щастя, пологи пройшли без ускладнень, і на світ з’явилася здорова доношена дівчинка. Для матері це були п’яті пологи. Після надання допомоги жінку разом із новонародженою доставили до лікувального закладу.

Ця історія ще раз нагадує, як важливо, щоб пологи відбувалися в медичному закладі, де є все необхідне для безпеки матері та дитини. Здоров’я та життя — це відповідальність, яку в будь-яких умовах несе екстрена медична допомога.

Висловлюємо щиру подяку медикам за їхній професіоналізм, готовність до допомоги в найскладніших ситуаціях — вдень і вночі, у святкові дні та за будь-якої погоди. Ви — на передовій, коли мова йде про найцінніше в житті — життя самої людини.

❤️ Материнство — це любов і відповідальність. А екстрена медична допомога завжди поруч, щоб підтримати, допомогти і зберегти це чудо.