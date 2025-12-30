У ПК «Березіль» покажуть авторські ікони Володимира Шерстія

У Тернополі у фоє Палацу культури «Березіль» імені Леся Курбаса 7 січня 2026 року о 14:00 год. відкривається персональна виставка художника та іконописця Володимира Шерстія під назвою «З вірою до Перемоги», повідомляють у тернопільській міській раді.

В експозиції будуть представлені авторські ікони та інші роботи духовної тематики. Роботи Шерстія демонструють, як традиційні мотиви поєднуються з сучасними художніми підходами, створюючи унікальний образ релігійного живопису.

Проєкт реалізовано за підтримки управління культури і мистецтв Тернопільської міської ради.