Індійська влада рекомендує не поспішати з попередніми замовленнями на підключення до Starlink

За повідомленнями мережевих джерел, уряд Індії порекомендував мешканцям країни не оформляти попередні замовлення на підключення до супутникового інтернету Starlink, який розгортається американською компанією SpaceX і не має ліцензій, необхідних для роботи на території країни. Про це пише інформаційне агентство Sundries з посиланням на Reuters.

У заяві уряду, яка була опублікована раніше цього тижня, сказано, що Starlink було наказано дотримуватися чинного законодавства та відмовитися від «бронювання/надання послуг супутникового інтернету в Індії». Очевидно, компанії Ілона Маска (Elon Musk) буде потрібно отримати схвалення місцевих регуляторів перш ніж влада дозволить Starlink приступити до надання послуг широкосмугового інтернет-доступу на території країни.

Нагадаємо, що сервіс Starlink був зареєстрований в Індії 1 листопада. Згідно з наявними даними, зараз SpaceX вже розпочала проведення рекламної кампанії на підтримку сервісу і навіть почала приймати попередні замовлення на підключення до супутникової мережі. Представники індійського уряду та SpaceX утримуються від коментарів із цього питання.

Джерело зазначає, що все більше компаній прагне надання послуг супутникового інтернету, які будуються на основі компактних супутників, які виводяться на різні орбіти Землі. Очікується, що такий підхід дозволить забезпечити доступ користувачів до швидкісного інтернету з невеликими затримками по всьому світу. Особливо супутниковий інтернет актуальний для віддалених і важкодоступних районів, які через різні причини не можуть бути охоплені наземною інфраструктурою.

Нагадаємо, що супутниковий інтернет від SpaceX вже працює у 20-ти країнах та обслуговує понад 140 000 користувачів. Компанія тримає темп підключення приблизно 18-20 тис. нових користувачів щомісяця.

На перший погляд, цифра досить непогана, але, в черзі на підключення до Starlink очікують вже 750 тис. осіб, частина з яких внесла депозити. За збереження поточного темпу підключень, у компанії піде 3 роки на виконання всіх поточних заявок. Щоб підключити цю чергу хоча б за рік, компанії доведеться прискоритися до 60 тис підключень у місяць.