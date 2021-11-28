«УДАР Віталія Кличка» закликає ВРУ відхилити незбалансовані та неконституційні законопроєкти про столицю та про місцеві державні адміністрації

Народні депутати 17 листопада не змогли ухвалити спецпроцедуру розгляду законопроєктів «Про місто Київ – столицю України» (2143-3) та «Про місцеві державні адміністрації» (4298). Дані законопроєкти є важливими з огляду на те, що переформатовують роботу місцевої влади.

Завдяки позиції свідомих народних депутатів та під тиском киян, які зібралися під парламентом, вдалося заблокувати роботу Верховної Ради. Дані законопроєкти будуть розглядатися за повною процедурою на наступному пленарному тижні.

В «УДАРі Віталія Кличка» переконані, що Верховна Рада має відхилити незбалансовані та неконституційні законопроєкти про столицю та про місцеві державні адміністрації, оскільки вони руйнують місцеве самоврядування в Україні.

– Влада вже третій рік не вносить на розгляд Верховної Ради України проєкт

змін до Конституції України в частині децентралізації. Першочерговим завданням мають бути саме зміни до Конституції, а не намагання затвердити закони, що впливають на місцеве самоврядування та суперечать чинній редакції Основного закон, – пояснюють в «УДАРі Віталія Кличка».

«Ударівці» наголошують: потрібно, щоб закони, які змінюють принципи функціонування місцевої влади приймалися після внесення необхідних змін до Конституції України, а не приймалися в логіці ситуативної політичної доцільності.

– Верховна Рада має відхилити незбалансовані та неконституційні законопроєкту про столицю (2143-3) та про місцеві державні адміністрації (4298), що загрожують руйнуванням місцевого самоврядування в Україні. До цього питання слід повернутися лише після завершення реформи децентралізації шляхом внесення необхідних змін до Конституції України, – наголошує «УДАР Віталія Кличка».