Тернопільщині загрожує небезпека через аварійні гідротехнічні споруди

Гідротехнічні споруди Тернопільщини залишаються в аварійному стані.

Про це повідомив на засіданні обласної комісії з ТЕБ та НС в. о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів області Назарій Хрущ. Відтак усі водні об’єкти краю у разі паводків чи льодоходів є потенційно небезпечними, пише ЗЗ

На ремонт гідротехнічних споруд необхідні значні кошти. Роботи необхідно розпочинати терміново. “Необхідним є затвердження плану заходів місцевого самоврядування щодо підготовки до пропуску льодоходу, повені і паводків у 2022 році. Усі водні об’єкти, що знаходяться на території області у період проходження льодоходу, повені та паводків є потенційно-небезпечними. Однією з основних причин загрози виникнення надзвичайних ситуацій на території області, пов’язаних з водним фактором, продовжує залишатися аварійний стан гідротехнічних споруд, особливо безгосподарних”, – наголосив в. о. начальника Регіонального офісу водних ресурсів у Тернопільській області Назарій Хрущ.

Учасники засідання обговорили стан виконання заходів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки, а також затвердили перелік потенційно небезпечних об’єктів, місць знищення вибухонебезпечних предметів та хімічно небезпечних об’єктів на території Тернопільської області.