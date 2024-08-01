Как не позволить аллергии испортить ваш отдых?

Аллергия – распространенное хроническое заболевание, которое может проявиться как у детей, так и у взрослых. И отправляясь в отпуск, нужно позаботиться о том, чтобы ничего не омрачило ваш отдых. Есть определенные меры, соблюдая которые, можно избежать множества проблем.

Как подготовиться к поездке?

Первым делом в подготовке к будущему отпуску нужно прийти к своему лечащему врачу за консультацией. Специалист расскажет про все риски, а также поможет собрать аптечку и взять все необходимое, чтобы облегчить свое состояние даже при возникновении аллергических реакций.

Перед поездкой нужно:

Необходимо тщательно выбирать место для отдыха. Если это новая страна, изучите ее климат, а также узнайте, когда и какие растения цветут, а также какие есть насекомые, которые могут кусаться, что и может стать причиной аллергической реакции; Соберите аптечку. В ней обязательно должны быть лекарства от аллергии. Все зависит от ваших потребностей, но также должны быть и препараты на случай серьезных реакций, как отек Квинке или анафилактический шок.

Сегодня от аллергии есть огромное количество препаратов. Это могут быть таблетки, которые можно принимать каждый день, и которые убирают такие симптомы, как насморк, слезоточивость и отечность глаз. Спреи и капли в нос снимут отек и зуд – вы будете меньше чихать. Капли от аллергии для глаз тоже очень нужны – часто можно неосторожно прикоснуться к глазу грязными руками, что спровоцирует отек слизистой, а такие препараты успокоят глаза, создадут защитную пленку.

Другие советы по подготовке к поездке

Выбирая отель или квартиру для проживания, убедитесь в том, что там хорошая система кондиционирования и вентиляции. Здесь не должно быть старой пыли и плесени – это сильные аллергены. Следует заказывать ежедневную влажную уборку номера или заниматься ею самостоятельно, так как аллергены вместе с уличной пылью оседают на поверхностях.

Питание играет также важную роль. Ведь часто реакция может возникнуть на экзотические продукты, особенно фрукты. Если вы страдаете пищевой аллергией, это нужно учитывать, и новое пробовать с осторожностью. Заранее нужно ознакомиться с местной кухней, ее разнообразием – у вас должен быть выбор блюд, которые вам точно подойдут. Пищевые аллергии могут очень испортить отдых, так как вызывают разные неприятные симптомы, в том числе и опасные для жизни.

По возможности планируйте свой отпуск на те месяцы, когда нет активного цветения растений. Но если это невозможно, нужно соблюдать простые правила. Так, после прогулок или экскурсий следует обязательно принять душ и помыть волосы – так вы смоете пыльцу, которая на вас оседала все это время. Если есть аллергия на укусы насекомых, нужно продумать свой гардероб – тело должно быть закрытым. И если все же вас покусали, нужно иметь специальные мази, которые снимут зуд и воспаление.

Аллергия – это не повод не путешествовать, но к поездкам нужно готовиться максимально тщательно, со всей серьезностью выбирая страны, отели и даже время для поездок.