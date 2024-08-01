Депутати спробують знову звільнити Михайла Головка з посади голови обласної ради

Сьогодні на сесії обласної ради знову голосуватимуть за звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради, якого сьогодні Львівський адміністративний суд поновив на посаді.

“За” внесення питання до порядку деного проголосували 39 дупутатів із 40 зареєстрованих на сесії обласної ради.

Нагадаємо, 6 липня 2023 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури подав до Вищого антикорупційного суду клопотання про відсторонення від займаної посади голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Його звільнили з посади голови Тернопільської обласної ради під час сесії, яка відбулася 26 жовтня 2023 року. Це рішення депутати підтримали одноголосно.

Михайло Головко обвинувачується у вимаганні та отриманні 612 тис. грн від власника тернопільської ТОВ «Авакс Проф» за підписання актів виконаних робіт. Цей злочин кваліфікується за ч.4 статті 368 Кримінального кодексу за що передбачено до 12 років в’язниці.