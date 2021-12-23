Как открыть интернет магазин

Интернет стал настолько привычным делом, что порой кажется, что всемирная сеть существовала всегда. А между тем такому достижению цивилизации не так много лет. Люди более старшего возраста помнят времена, когда не было ни Интернета, ни мобильных телефонов. И ничего — люди жили, не тужили. Хотя, конечно, сегодня представить себе функционирование многих сфер деятельности без таких достижений цивилизации уже просто невозможно. Сеть стала местом, где можно решить практически любую задачу, найти ответ на интересующий вопрос и купить все что угодно. Например, этот материал я пишу на клавиатуре и пользуюсь мышкой, купленных вчера в интернет-магазине. Для этого мне даже не пришлось выходить из дома. В оговоренный час курьер доставил мне заказ прямо под дверь.

Скажу больше — заплатил за покупку я кредитной карточкой, так что формально даже с наличными деньгами не пришлось расставаться. А все благодаря сети: без нее сегодня, как раньше без воды — и не туды, и не сюды. При этом торговать онлайн также выгодно, как и покупать. Поэтому интернет-магазины растут как грибы после дождя. Вот только успеха добиваются далеко не все.

Дело в том, что открыть такой сайт в общем-то несложно. Более того, существуют платформы, на которых совершенно бесплатно можно, словно конструктор, собрать такой веб-ресурс. Если же его функциональности недостаточно, то присутствует возможность докупить отдельные модули. Однако созданные таким образом проекты за редким исключением остаются в безвестности. Достичь уровня «монстров» рынка и стать чем-то вроде онлайн маркетплейса у них, увы, не получается. Повторить достижение сайта, в чьем названии используется место, куда мы вставляем шнур от бытовых и электроприборов, невероятно сложно. Поэтому для создания действительно успешного и прибыльного интернет-магазина следует обратиться в профессиональную студию веб-дизайна, занимающуюся разработкой сайтов и их раскруткой. Давайте разберемся, почему именно такой путь принесет ожидаемый результат и позволит наладить свой онлайн бизнес.

Секрет успеха интернет-магазина

Большинство преуспевающих маркетологов уверены, что не существует товара, который невозможно было бы продать. Аналогично любой профессионал в сфере создания и продвижения веб-ресурсов скажет: можно сделать успешным онлайн проект в любой сфере деятельности. Однако следует понимать, что такой процесс потребует терпения, времени и некоторых финансовых вложений. Скажем прямо: под лежащий камень вода не течет. Аналогично без стартовых затрат добиться успеха в бизнесе крайне сложно. Начальный капитал становится той точкой опоры, который в итоге помогает ему развиться и «выбиться в люди». При этом затраты на оплату услуг профессиональных разработчиков окупятся достаточно быстро. Но не стоит ждать успеха за неделю или месяц. Первые результаты СЕО продвижения сайта становятся заметными где-то через полгода после запуска нового проекта.

Любой профессионал в сфере раскрутки и разработки сайтов знает, что добиться места в ТОП выдаче можно, но только постепенно, положительно воспринимаемым поисковиками эволюционным путем развития. Да, этот процесс занимает время, зато и результат в итоге окажется именно таким, каким ожидаешь. Использование не одобряемых поисковыми системами методов способно нанести непоправимый вред ресурсу. Зачем сайту, а уж тем более интернет-магазину, выбиваться на вершины поискового ранжирования по релевантным тематике ресурса запросам? Все очень просто — пользователи сети редко открывают даже вторую страницу поисковой выдачи. Не говоря уже о более «глубоко» расположенных сайтах. Лидеры доверия получают 95% от всех переходов на веб-ресурсы. То есть им достается львиная доля естественного, самого ценного и результативного трафика. Так что побороться действительно есть за что. Но существуют и другие методы привлечения посетителей на сайт интернет-магазина.

3 простых шага к успеху интернет-магазина

Вот что следует сделать:

Обратиться в хорошую веб-студию для разработки сайта интернет-магазина. Заказать у профессионалов не только создание дизайна и техническую составляющую реализации проекта, но и его наполнение контентом, а также раскрутку в сети. Доверить специалистам проведение рекламной кампании для быстрого привлечения посетителей (например, контекстную рекламу, продвижение в соцсетях и т.д.)

Результат не заставит себя ждать.