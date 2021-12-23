Краска для волос помогает или вредит?

Женщины всегда стараются быть красивыми, используя для этого весь доступный арсенал средств косметики, в том числе декоративной, например, https://prostor.ua/ru/dekorativnaya-kosmetika/dlya-litsa/, а также иные средства. Естественной красотой считаются волосы. Для изменения их цвета обычно используются специализированные средства – краски. Можно рассмотреть оттеночные составы.

Особенности

Оттеночные краски считаются более щадящими, так как окрашивают только поверхность волос. Они не вскрывают кутикулу, не способны осветлить пряди. После процедуры можно получить цвет, соответствующий тону существующего либо немного темнее. С оттеночными красками достигается блеск и насыщенность цвета. Обычно они не слишком стойкие, смываются спустя несколько недель. Закрасить седину или сделать локоны светлее с ними не получится.

Можно пользоваться ими в качестве промежуточных средств между основными окрашиваниями, чтобы цвет сохранялся свежим, а блеск радовал глаз. Подходят оттеночные бальзамы для тех, кто окрашивает волосы после перманентных красок.

Есть несколько рекомендаций:

Для ненатуральных блондинок рекомендуется окрашивать только корни, а все остальные волосы тонировать оттеночным бальзамом или шампунем.

Если ранее локоны не окрашивались, то можно придать им более темный цвет тонирующим средством, которое не проникает вглубь волосяного стержня, не вытравливая естественный пигмент и не разрушая.

Можно начать с натуральных красителей, если есть опасения по поводу применения красок для волос. Для этих целей подходит кофе, крепко заваренный черный чай, луковая шелуха, ромашка.

Хна и басма – это лучшие средства для первого окрашивания, которые дополнительно укрепляют волосы. Уже окрашенные волосы ними покрывать не стоит, так как это может дать неожиданный эффект.

Как не ошибиться

Есть несколько рекомендаций, соблюдение которых поможет не нанести вред здоровью и избежать многих ошибок:

Нельзя окрашивать волосы при наличии ранок, раздражений и высыпаний на голове.

Краска может жечь после нанесения, что не является свидетельством хорошего эффекта, а говорит об аллергии или проникновении вещества сквозь верхний слой кожи. Рекомендуется сразу же смыть краситель.

Перед процедурой обязательно проводится тест, чтобы исключить аллергию. За двое суток до дня окрашивания вещество наносится на изгиб локтя.

Краску нельзя оставлять на волосах дольше, чем это прописано в инструкции. Если этот норматив превышен, то это вызовет только повреждения.

После окрашивания смывать пигмент нужно тщательно.

Нельзя смешивать краски от разных брендов, так как это может привести к нежелательной химической реакции и навредить здоровью.

Краска для волос не подходит для окрашивания бровей.

Оттеночные краски можно назвать более щадящими на фоне всех остальных, но они и менее стойкие. Радикально изменить цвет или сильно осветлить пряди с ними не получится. Специалисты рекомендуют не пользоваться средствами, в составе которых присутствует ацетат свинца или каменноугольная смола.