Металочерепиця – поради експертів щодо вибору

Існує безліч сучасних матеріалів для покрівлі, та жоден не довів настільки своєї ефективності як металочерепиця. Вона має вагомі переваги, тому досить широко застосовується. Однак, коли справа стосується вибору, то багато покупців заходять в глухий кут, бо розібратися в такій кількості та різномаїтті здається непростим завданням. Замовити будь-який варіант можливо на сайті https://citybud.in.ua/uk/metalocherepica/ інтернет-магазину, користуючись зручними фільтрами.

В чому основні переваги?

Серед позитивних сторін застосування металочерепиці, важливо згадати:

Довгий термін експлуатації.

Надзвичайна стійкість до впливу негативних зовнішніх факторів.

Висока пожежна безпека, цей матеріал взагалі не горить.

Досить мала вага, тому будь-яка конструкція даху не чинитиме велике навантаження на стіни і фундамент.

Доступна вартість.

Що стосується недоліків, то вони знаходять своє вираження в потребі створення відводу для блискавки, спеціальних затримувачів снігу та складний монтаж. Тому для правильного встановлення металочерепиці варто запрошувати майстрів-професіоналів.

Важливі критерії вибору

Вибираючи матеріал для створення даху, слід враховувати наступні характеристики:

Можливість проведення монтажних робіт. Не всі конструкції даху можливо вкрити металочерепицею. Деякі варіанти не підходять для її застосування.

Колір. Взагалі, кольорове забарвлення не впливає на основні якості, але має значення для загального дизайну будівлі. Тому, звичайно, варто звернути увагу на кольорову гамму зовнішньої частини будинку – стін, цоколя, вікон та дверей.

Полімерне покриття. Існує кілька варіантів. Експерти радять вибирати більш дороге покриття, воно тримається довше і захищає металочерепицю від псування.

Розміри. Подібну інформацію можуть надати люди, які будуть займатись монтажем покрівлі. Вони точно знають, які розміри оптимальні для тієї чи іншої конструкції даху. Що стосується товщини, то вона не має бути меншою, ніж 0,5 мм. Вища жорсткість – кращі експлуатаційні якості. Та не варто купувати важку металочерепицю, вона зчинить підвищене навантаження на будівлю та її основу. Тим більше якщо будинок невеликий, а стіни не надто міцні.

Виробник. Спеціалісти радять звертати увагу на знайомі бренди, краще європейські. Особливо ті, продукція яких користується високим попитом.

Маркування. За міжнародними стандартами, металочерепиця покривається спеціальними захисними речовинами та має лазерне маркування. Його наявність говорить про відповідну якість продукту.

Металочерепиця – найкращий сучасний матеріал для покрівлі будинку. Він фактично не має конкуренції за якістю, комфортом та терміном експлуатації. Єдиний нюанс – монтаж, його виконати без спеціальних знань та досвіду, неможливо, потрібні спеціалісти.