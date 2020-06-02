Многие традиционные рецепты красоты сегодня переживают второе рождение и новый всплеск популярности. Одно из таких натуральных средств – кокосовое масло. Косметологи всего мира согласны с тем, что оно является чуть ли не лучшим помощником в уходе за волосами.

В чем польза масла кокоса

Благодаря богатому составу кокосовое масло для волос подходит для достижения сразу нескольких целей:

Питание волос . Содержащиеся в масле ненасыщенные жирные кислоты, такие как олеиновая, пальмитиновая и липоевая, питают стержень волоса, удерживают влагу и буквально возвращают волосам здоровый вид. А миристиновая кислота упрощает и ускоряет попадание вглубь волоса витаминов А, Е и С.

Рост волос . Укрепление волосяных луковиц способствует тому, то волосы начинают ускоренно расти и меньше выпадать. После регулярного использования масла кокоса может даже создаться впечатление, что волосы стали гуще. Конечно, количество волос на нашей голове определено генетически, но более крепкие и сильные волосы с меньшим выпадением волос обеспечат вам эффект “львиной гривы”.

Блеск и здоровье волос. В масле кокоса содержится большой процент ( до 50 %) лауриновой кислоты, которая усиливает обменные процессы, а также имеет антимикробные и противогрибковые свойства. Благодаря этому кокосовое масло успешно работает с проблемами себореи и перхоти. А с помощью каприловой кислоты нормализуется PH кожи головы, что решает вопросы с излишней сухостью или жирностью.

Какое бывает кокосовое масло

По своим свойствам и физическим показателям масло отличает степень его очистки.

Рафинированное масло подвергается максимальной очистке, в процессе чего утрачивает часть своих полезных свойств. С длительным сроком хранения, с мало выраженным запахом – оно удобно в эксплуатации, но не ждите от него целебного эффекта.

Нерафинированное масло сохраняет твердое состояние, переходящее в жидкое при температуре выше 25 градусов. Это немного осложняет процедуру использования (приходится перед каждым применением растапливать масло на водяной бане), однако сохраняет больше полезных свойств.

Нерафинированное масло, полученное путем холодного отжима – самое дорогое, но и самое полезное. Щадящий метод холодного прессования высушенной копры позволяет сохранить все витамины и кислоты в максимальном объеме.

Как использовать кокосовое масло для волос

Особенности использования зависят от проблемы, которую вы хотите с помощью масла решить.

Сухие и ослабленные волосы . В чистом виде нанесите масло на сухие волосы перед тем как идти спать. Особое внимание уделите кончикам. Утром промойте волосы своим обычным способом. Если вы используете безсульфатные шампуни, процедуру мытья придется провести 2 или 3 раза, но результат вас не разочарует. Если этот способ вам не подходит – используйте маски для волос с кокосовым маслом. Они не требуют длительного воздействия и удобны в использовании.

Перхоть, себорея . В случае подобных проблем масло необходимо наносить непосредственно на корни, хорошенько массируя пальцами кожу головы. Создайте тепловое воздействие, одев шапку и проходите так один час. Потом тщательно промойте голову, в конце ополоснув волосы прохладной водой с добавлением яблочного уксуса. Масло также поможет отрегулировать работу сальных желез, так что при быстро загрязняющихся волосах вам тоже может помочь этот метод.

Сухие и секущиеся кончики. Нанесите буквально одну каплю масла на деревянную расческу и аккуратно прочешите волосы в нижней части. Этот способ придает волосам блеск и эластичность.

Где хранить кокосовое масло

Чтобы масло меньше подвергалось процессу окисления, после вскрытия его лучше хранить в стеклянной таре с плотно закручивающейся крышкой. Температура хранения идеальна в диапазоне 4-25 градусов. Нельзя подвергать продукт воздействию прямых солнечных лучей. В общем-то, ничего сложного. Подойдет как полка холодильника, так и просто место в вашей ванной комнате.

Как часто можно применять кокосовое масло для волос

Это зависит от метода использования. Длительные маски используются не чаще 1 раза в неделю. А вот на кончики волос масло можно применять хоть ежедневно. При решении проблемы перхоти – первые недели маска делается 2-3 раза в неделю, после улучшения – 1 раз в неделю для профилактики.