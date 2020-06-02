Елегантним бути просто з електробритвою від Xiaomi

Підтримка особистої гігієни є однією з найважливіших речей у збереженні здоров’я, тому засоби для догляду від Xiaomi в даний час набули широкого визнання. Відомий бренд пропонує електробритву найвищої якості з вишуканим дизайном та низькою ціною. Електробритва Xiaomi soocas s3 забезпечує ідеальне гоління завдяки своїй унікальній системі з трьома незалежними плаваючими лезами та головкою ─ фіксатором з нахилом й обертанням на 360°, що адаптується до форми обличчя. Стало цікаво? Дізнайтеся про такі деталі цього флагманського продукту:

Технологія адаптації бритви до вашої форми обличчя. Характеристики лез для гоління. Потужність мотора. Технології захисту від води, пилу та дизайн Xiaomi Soocas S3. Автономність роботи.

Система адаптації Infinity Floating Technology (IFT)

Електробритва оснащена третім поколінням технології плавання з обертанням на 360 °, більш відомої як Infinity Floating Technology. Ця система з трьох плаваючих лез із повним обертанням навколо осі піклується про шкіру. Це досягається за рахунок того, що вона не чинить тиску на неї. Завдяки цьому процес гоління стає комфортним, легким і безпечним.

Трилопасна система лез

Щоб на обличчі не залишилося жодної волосини, кожне лезо електробритви має свою специфічну функцію. В результаті цього процес гоління виглядає так: у той час як допоміжне лезо піднімає волосся, основне ─ ріже їх, а потім подвійне ─ знову проходить певну область, щоб ефективно завершити роботу. В результаті ви отримуєте дійсно гладку і м’яку шкіру.

Високошвидкісний мотор

Високопродуктивний двигун BL-146 від SUOMA гарантує, що електробритва Xiaomi soocas S3 може впоратися навіть з самою густою бородою, завдяки високій частоті обертань до 3000 за хвилину та швидкості розгону до 3,9 метрів за секунду.

Безпека та дизайн

Xiaomi піклується про дизайн всіх своїх продуктів, навіть коли справа доходить до бритви. Ця електробритва буде відмінно виглядати у вашій ванній кімнаті. Вона виготовлена з високоякісної сталі. У неї є вишукані деталі та ідеальне матове покриття. Завдяки інтуїтивний кнопці, розташованій у центральній частині, ви можете вмикати та вимикати пристрій або вибирати режим блокування, щоб бритва випадково не включалась. Крім того, конструкція має високу водонепроникність зі ступенем захисту IPХ7. Тому цю бритву можна використовувати як для сухого, так і для вологого гоління.

Автономність роботи

Xiaomi оснастила свою бритву S3 акумулятором на 800 мАh, що забезпечує стале гоління до 60 хвилин. Щоб отримати достатньо енергії для одного гоління вам потрібно тільки почекати 5 хвилин. А до повного заряду потрібно заряджати батарею близько однієї години.

Якість матеріалів та функціональні можливості цієї бритви вражають. Дбайте про бороду та захищайте свою шкіру одночасно з Xiaomi soocas S3.