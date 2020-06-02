На Тернопільщині придбали будинок для багатодітної сім`ї

Багатодітна сім`я Марини та Руслана Гуменюків переїхала у новий будинок, що в смт. Велика Березовиця Тернопільського району.

Як повідомив начальник служби у справах дітей Тернопільської облдержадміністрації Ростислав Дрозд, зручне і просторе житло придбане за кошти державної субвенції для облаштування дитячого будинку сімейного типу.

«Кошти на придбання дитячих будинків сімейного типу, для забезпечення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування держава виділяє з 2017 року, — розповів Ростислав Дрозд. — Від прийомної родини будинок сімейного типу відрізняється тим, що тут проживатимуть від 5 до 10 дітей. Це найоптимальніша кількість дітей, адже саме у такій кількості вони зможуть сповна відчувати родинну атмосферу».



Для потреб сім’ї передано капітально відремонтоване житлове приміщення загальною площею 259,3 кв. м. та житловою – 190,9 кв. м. Житло облаштоване і пристосоване для потреб родини. Дитячий будинок забезпечений новими меблями, побутовою технікою, іншим майном. Будинок двоповерховий, з надвірними побудовами та спорудами, побудований у 1995 році, стан будинку – добрий.



Марина та Руслан виховують одну рідну та четверо прийомних дітей. Торік вони виявили бажання створити дитячий будинок сімейного типу, тому звернулися із заявою та відповідними документами до місцевої служби у справах дітей. Їх поставили на облік потенційних батьків-вихователів. Незабаром планують прийняти у родину ще трьох дітей, позбавлених батьківського піклування.

«Чоловік спонукав до такого рішення. Він часто сказав: давай зробимо щось хороше, аби залишити добрий слід у житті. Захотіли помагати людям», — зазначила Марина Гуменюк.



Каже, в сім`ї все стараються роботи разом. Є спільні традиції, наприклад це спільна трапеза. Старші діти допомагають доглядати молодших, а побутові обов`язки ділять на всіх.

«Бог знайшов нас для такої місії. В жінки було бажання нагодувати голодних, а у мене — брати на виховання сиріт, адже у я також зростав напівсиротою, — розповів Руслан Гуменюк. — Почали з того, що спочатку стали годувати безпритульних на залізничному вокзалі у Тернополі. Так тривало років 4-5 кожного понеділка. Старші люди, колишні сироти, які не мали куди подітися. Хотіли зробити щось добре, і прийняли рішення допомагати дітям-сиротам».

1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, родину Гуменюків відвідав заступник голови обласної державної адміністрації Віктор Устенко.

«В Тернопільській області за період за 1 січня 2019 року 1 травня 2020 року на 28,2 % зменшилася кількість дітей в інтернатних закладах. І в цьому є велика заслуга дитячих будинків сімейного типу. Адже тут, на відміну від закладів інтернатного типу, атмосфера наближена до домашньої. Також важливу роль відіграє особистий приклад прийомних батьків, їх світогляд та спілкування з ними. Тому держава підтримувала і буде підтримувати створення будинків сімейного типу», – зазначив Віктор Устенко.



Довідково. Станом на 1 червня 2020 року в 9 районах Тернопільської області функціонують 13 дитячих будинків сімейного типу, в яких виховується 76 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.