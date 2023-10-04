Кому треба приймати L-Тироксин? Особливості приймання

L-Тироксин – це гормональний препарат, що використовується особами із захворюваннями щитоподібної залози. Активною речовиною ліків є синтетичний левотироксин, що за своєю дією ідентичний природному гормону.

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Кому треба приймати L-Тироксин?

L-Тироксин знадобиться:

особам із видаленою щитоподібною залозою (особливо у випадку високодиференційованої карциноми);

вагітним з гіпотиреозом, що до вагітності перебували на гормональній замісній терапії;

дітям із вродженим і набутим гіпотиреозом;

особам, у яких щитоподібна залоза виробляє недостатню для нормального функціонування кількість гормонів.

Не можна приймати препарат левотирокисину без призначення лікаря, адже це може викликати гіпертиреоз або тиреотоксикоз.

Особливості приймання L-Тироксина

Особливістю цих ліків для лікування гіпотиреоза є застосування протягом усього життя. Препарат приймають раз на добу, натщесерце, за 30 хвилин до сніданку. Таблетки варто запивати чистою водою.

Дуже важливо уникати одночасного приймання лікарських засобів, що здатні впливати на всмоктування. Якщо прийом таких ліків необхідний, то витримуйте проміжок між їх використанням з L-Тироксином, який має складати щонайменше 4 години.

Під час сніданку не можна вживати соєві та молочні продукти, міцний чай та каву.

Якщо ви не змогли придбати препарат потрібного дозування, то можна комбінувати самостійно. Наприклад, замість таблетки L-Тироксин 100 можна взяти 2 таблетки по 50 мг або 4 таблетки по 25 мг. У разі необхідності таблетку можна розділити: покласти на тверду поверхню догори стороною з насічкою, надавити пальцем у перпендикулярному напрямку зверху.

Якщо виникли типові симптоми гіпертиреозу (відчуття жару, втрата ваги, нервозність), то рекомендується на кілька днів припинити застосування препарату. Коли побічні явища зникнуть, необхідно обережно відновити лікування.

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