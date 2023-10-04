17:10 | 4.10.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі відкрили прихисток для переселенців похилого віку

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Там можуть проживати та безкоштовно харчуватися одинокі люди віком від 60 років, які здатні самі себе обслуговувати.
 
“Прихисток облаштовано для проживання 25 осіб у 2-х, 3-х та 4-х місних кімнатах. Там є усе необхідне для комфортного життя: санвузли, пральня та їдальня загального користування. Поруч є велика прибудинкова територія та ліс”, – повідомили в обласній державній адміністрації.
 
Помешкання для переселенців вдалось облаштувати завдяки фінансовій підтримці проекту NIN та ADA/ADC за сприяння та уряду Австрії та австрійського “Карітасу”.

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