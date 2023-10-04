У Кременці московський патріархат повинен повернути заповіднику собор з келіями XVI-XVII століть

2 жовтня, Західний апеляційний господарський суд підтвердив рішення Господарського суду Тернопільської області від 15 червня 2023 року. Тоді суд зобов’язав релігійну громаду «Парафія Святителя Миколая» повернути Миколаївський собор з келіями XVI-XVII століть загальною площею 1 756,0 кв м, що в Кременці, Кременецько-Почаївському історико-архітектурному заповіднику.

Нагадаємо, що 12 лютого 2023 року закінчився термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору та інших об’єктів, що є державною власністю.

Заповідник неодноразово повідомляв релігійну громаду про закінчення терміну дії Договору та відсутність намірів щодо його продовження, у зв’язку зі змінами у законодавстві про оренду державного майна. Своєю чергою, релігійна громада зверталася до МКІП щодо продовження дії договору, але отримала відмову.