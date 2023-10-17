Координатно-пробивные станки с ЧПУ дают возможность делать из металлических листов толщиной до 6 мм почти любые детали. Листы раскраивают по такой технологии при изготовлении частей корпусов, листовых элементов механизмов, пластинок для крепежа, кронштейнов, иных подобных изделий.

Принцип работы оснащения

Перед использованием оборудования, купленного на сайте https://avbplanal.ua/ru/tokarnye-stanki-chpu/, лист размещают на станочном столе. Работник пристыковывает металл к особому выдвигающемуся упору, кликает по кнопке на аппарате. Происходит выезд захватных элементов, которые надежно фиксируют металл. Механизм позиционирования включает в себя приводы, которые двигают захватные элементы вместе с металлом по 2 осям. Скорость перемещения очень большая, поэтому, работая с тонкими листами, ее специально уменьшают. От сильных толчков на листе появятся волны, что снизит точность обработки, приведет к смятию металла.

Толстый листовой металл обладает достаточно высокой массой, от 50 кг. Чтобы облегчить перемещение металла, применяю щеточное и шариковое или комбинированное покрытие. Щеточное покрытие оптимально, чтобы работать с тонкими облегченными листами. Щетки – это располагающиеся сеткой пучки щетины из нейлона высокой жесткости. Шариковое покрытие представляет собой шарики, которые запрессовали в оправки. Шарики дают возможность обрабатывать листы большой массы.

Особый кольцевой прижим на верху инструмента пробивания прижимает металл к матрице. Затем пуансон с большим усилием (до 200 т) ударяет по металлу, пробивает его. Далее пуансон под действием высокомощных пружинных возвратов принимает исходную позицию. Кольцевой прижим отпускает металл, который сразу двигается для новой процедуры.

Выпускаемые сегодня аппараты имеют высокую производительность, выполняют больше 10 ударов в секунду. Аппарат, который работает в перфорационном режиме, издает звук, схожий со стрельбой из автомата. При этом металлический лист проходит весь путь в соответствии с установленной программой.

Функционал координатно-пробивных аппаратов

Такие станки обеспечивают высокоскоростное и максимально точное движение металла под позицию вырубки. Они позволяют высокоточно позиционировать и пробивать листы посредством отшлифованных направляющих, которые размещены продольно, поперечно.

Станки дают возможность полностью обрабатывать металл, габариты которого входят в пределы зоны обрабатывания. Обрабатывать крупные листы можно с автоматическим перехватом, так как аппараты предусматривают съемник с возможностью программирования.

Станки обеспечивают значительное сокращение времени, которое нужно, чтобы переместить, выгрузить сделанные изделия. Это обеспечивается откидывающимся лотком, желобом для небольших изделий.

Постоянное усилие вырубки возможно благодаря использованию привода на электрогидравлике, штосселя, адаптивного контроля количества ходов. Станок позволяет быстро поворачивать инструмент на нужный угол при позиционировании металла, уменьшать объем используемого оснащения, срок его монтажа. Повышенная устойчивость инструментов обеспечивается автоконтролем глубины опускания в металлические листы.

Точность станочного аппарата равна 0.005 см. Координатно-пробивной аппарат – оптимальный вариант, если требуется обработать металл с повышенной точностью, производительностью. Это делает подобные станки распространенными в разных промышленных отраслях.