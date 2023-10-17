19:36 | 17.10.2023
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Реабілітаційна допомога на Тернопільщині

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Отримати безоплатну реабілітаційну допомогу у стаціонарі сьогодні можна у 8 лікувальних закладах, 4 з яких належать до спроможної мережі  Тернопільщини.

До кінця 2023 року неспеціалізовані стаціонарні реабілітаційні відділення мають працювати в більшості кластерних та надкластерних лікарнях області.  В нашій області відкриються ще щонайменше чотири відділення. 

Всього по Україні неспеціалізовані стаціонарні реабілітаційні відділення мають запрацювати в 228 кластерних та надкластерних медзакладах, які увійшли до спроможної мережі. В кожному з них розташовуватиметься від 30 до 60 реабілітаційних ліжок. Таким чином буде сформовано близько 7 800 ліжко-місць для пацієнтів із травмами, хворобами та пораненнями, які потребують процесу активного відновлення.  Це дозволить щорічно надавати якісні та безоплатні послуги з активної і доказової реабілітації для щонайменше 126 тисяч пацієнтів. 

Також буде створено 6 спеціалізованих реабілітаційних медзакладів національного рівня.  Вони охоплять: 

пацієнтів із травмами спинного мозку;

людей, які потребуватимуть психологічного відновлення;

людей із важкою нейротравмою;

пацієнтів, які потребують складної скелетної реабілітації;

людей, яким потрібна складна реабілітація у разі ампутацій.

Доказову та ефективну реабілітацію мають надавати мультидисциплінарні реабілітаційні команди. 

Реабілітаційна допомога — безоплатна для людей та повністю покривається НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій. 

Кожен пацієнт, в залежності від важкості травми, може отримати від 2 до 8 реабілітаційних циклів впродовж року.

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