Реабілітаційна допомога на Тернопільщині

Отримати безоплатну реабілітаційну допомогу у стаціонарі сьогодні можна у 8 лікувальних закладах, 4 з яких належать до спроможної мережі Тернопільщини.

До кінця 2023 року неспеціалізовані стаціонарні реабілітаційні відділення мають працювати в більшості кластерних та надкластерних лікарнях області. В нашій області відкриються ще щонайменше чотири відділення.

Всього по Україні неспеціалізовані стаціонарні реабілітаційні відділення мають запрацювати в 228 кластерних та надкластерних медзакладах, які увійшли до спроможної мережі. В кожному з них розташовуватиметься від 30 до 60 реабілітаційних ліжок. Таким чином буде сформовано близько 7 800 ліжко-місць для пацієнтів із травмами, хворобами та пораненнями, які потребують процесу активного відновлення. Це дозволить щорічно надавати якісні та безоплатні послуги з активної і доказової реабілітації для щонайменше 126 тисяч пацієнтів.

Також буде створено 6 спеціалізованих реабілітаційних медзакладів національного рівня. Вони охоплять:

– пацієнтів із травмами спинного мозку;

– людей, які потребуватимуть психологічного відновлення;

– людей із важкою нейротравмою;

– пацієнтів, які потребують складної скелетної реабілітації;

– людей, яким потрібна складна реабілітація у разі ампутацій.

Доказову та ефективну реабілітацію мають надавати мультидисциплінарні реабілітаційні команди.

Реабілітаційна допомога — безоплатна для людей та повністю покривається НСЗУ в рамках Програми медичних гарантій.

Кожен пацієнт, в залежності від важкості травми, може отримати від 2 до 8 реабілітаційних циклів впродовж року.