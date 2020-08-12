Громаді Тернопільщини – заборонено, для Львова і Луцька – «зелене світло». Хто вивозить сміття на Малашівське сміттєзвалище

Кілька років тому тернопільський міський голова Сергій Надал обурювався і вимагав від правоохоронних органів розслідувати факти ввезення на територію Тернопільської області сміття зі Львова. Мер Тернополя тоді виконував вказівки центральної влади і відмовляв Андрію Садовому у допомозі під час «сміттєвої кризи». Усіх, хто закликав протягнути руку допомоги львів’янам Сергій Віталійович і його соратники по партії «Свобода» висміювали і усіляко дискредитували. Пройшло кілька років і на територію Малашівського сміттєзвалища таємно завозиться сміття з сусідніх областей, а чиновники міської ради і представники фірми-утримувача полігону про це нічого не знають. Чи так це насправді, розбиралися журналісти «Політерно».

Реквієм по сміттєвій темі

У ніч на 18 червня 2016 року на Львівщині в черговий раз загорілося сумнозвісне Грибовицьке сміттєзвалище. Також сталося загорання відходів на сміттєзвалищах у Самбірському районі та у містах Стрий та Жидачів. Тоді у Львові почалася «сміттєва криза» і мер міста Андрій Садовий усіляко намагався її вирішити. Сміття возили по всій Україні, шукаючи йому «прихисток». Центральна влада в особах президента Петра Порошенка та прем’єра Володимира Гройсмана блокувала домовленості міського голови з мерами інших міст. У ЗМІ та політичних колах стверджували: Садового «топлять у смітті» за непокірність. Після того, як його рейтинг на всеукраїнському рівні був похований – зникла і «львівська сміттєва проблема».

Блокували львівське сміття і в Тернополі. На фоні трагедії сусідньої області завзято піарився міський голова Сергій Надал і партія «Свобода». Усіх, хто закликав допомогти Львову «клеймили» зрадниками громади і безпорадними господарями.

Наближене до міського голови видання, порівнюючи ситуацію у Львові з Тернополем, писало: «Як наслідок мешканці Малих Грибович під Львовом мріють лише про одне – щоб сміття перестали вивозити на їх городи. А жителі Малашівець отримали шанс на нові робочі місця, а тернополяни можуть отримувати свою дешеву електроенергію».

Дифірамби господарю Тернополя стали наслідком його заяви про готовність працювати у Малашівцях американських інвесторів.

«Хочу підкреслити, що вже з’явився американський інвестор, який готовий на Малашівецькому полігоні «витягувати» газ. Це підприємство може перетворювати газ в дешеву електроенергію. Більше того, це дасть додаткові робочі місця для мешканців Малашівець та Тернополя. Паралельно, у планах Тернопільської міської ради встановлення сміттєсортувальної лінії чи іншого об’єкту, який буде займатись цивілізованою обробкою твердих побутових відходів», – запевнював тернополян Сергій Надал.

У ніч з 21 на 22 листопада 2016 року працівники Малашівського сміттєзвалища виявили сміття, викинуте неподалік полігону. Мер Тернополя закликав міськраду Львова забрати сміття, скинуте без дозволу на Тернопільщині. Від імені депутатів міської ради Тернополя Надал офіційно звернувся до львівських колег з вимогою негайно вивезти сміття, вибачитися перед мешканцями села Малашівці за завдану шкоду та сплатити відповідну компенсацію.

У червні 2018 року начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Тернополя Олег Соколовський повідомив одному з місцевих телеканалів, що Малашівське сміттєзвалище відтепер прийматиме для захоронення відходи лише з обласного центру та населених пунктів, які увійдуть в громаду з центром у Тернополі. Соколовський послався на домовленості з громадою Малашівців, згідно яких сміттєзвалище прийматиме сміття лише з Тернополя. Говорилося про паритетні стосунки, зобов’язання, законодавство і обов’язок усіх населених пунктів мати власні кладовища для непотребу, або ж вкладати договори із підприємствами, які надають такі послуги.

Тобто, на Малашівецьке сміттєзвалище не те, щоби Львову сміття возити – зась, але й громадам Тернопільщини.

Замість американців, сумнівна фірма і непотрібна сортувальна лінія

24 липня 2019 року, рішенням Тернопільської міської ради, ділянки комунальної власності загальною площею 17,5157га, на яких розташоване сміттєзвалище у селі Малашівці, віддано в оренду приватній фірмі ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» на 49 років без аукціону.

Зазначена фірма заснована 9 липня 2019 року – напередодні рішення міськради. Вона «базується» у Тернополі на вулиці Стуса, 1, але її засновниця Наталія Михайлівна Корельська зареєстрована у Києві, як і керівник Сопівник Віктор Романович.

Згідно You Control Наталія Корельська виступає засновницею 9 компаній, в основному, з послуг у сфері поводження з відходами. Сопівник також має відношення до ряду схожих фірм. Географія діяльності цих двох підприємців і їхніх «товок»: Київська (декілька районів), Чернігівська, Миколаївська та Запорізька області. Деякі компанії мають проблеми з реєстрацією і перебувають на замітці у контролюючих органів, як то ТОВ “ЕН ВЕ КА ГРУП” з Запоріжжя, яке реалізовує послуги у сфері фінансового посередництва. Чернігівська «АКТІВ ЕНЕРДЖІ», скажімо, мала податковий місцевий борг станом на цьогорічний червень майже 26 тис грн і зовсім з цього приводу не хвилюється. Діяльність деяких «контор» Корельської настільки різнополярна, що викликає запитання – а чи не прості це вивіски, для прикриття оборудок певних замовників?

З цього випливає, що розхвалене тернопільським міським головою комунальне сміттєзвалище, яке належало громаді Тернополя, і на яке, нібито, мали зайти американські інвестори – віддали у користування сумнівній фірмі на 49 років, засновники якої мають не дуже чисту історію ведення бізнесу.

ТОВ «ЕКО-ЛІДЕР Т» зобов’язалася збудувати сміттєпереробний об’єкт, а також здійснювати впорядкування та утримання сміттєзвалища. Сортувальну лінію згодом справді встановили, але, як повідомляють місцеві жителі, вона так і не запрацювала. Та схоже, що і не повинна була. Від цієї технології вже давно відмовилися в розвинених країнах, так як на сміттєзвалище попадають вже відсортовані відходи так званого роздільного збору.

Втім, оплата за послугу вивезення сміття зросла з 13 грн на місяць з 1 мешканця до 15 і понад 18 грн (до +30%) на місяць. На 20-25% зросли ціни вивезення сміття для юридичних осіб.

Раніше місто витрачало на обслуговування міського сміттєзвалища 1,4 млн грн у рік. Тепер же прогнозований річний збір коштів приватною фірмою складе 15-30 млн грн на рік.

120-140 грн за 1 тонну сміття платять перевізники сміття новому приватному керуючому сміттєзвалища.

Не Тернополем єдиним – сміття везуть зі Львова і Луцька

У суботу, 8 серпня, журналісти «Політерно» вирушили на Малашівське сміттєзвалище, аби перевірити інформацію місцевих жителів про те, що на територію полігону зі Львова, Луцька і Рівного стабільно і масово завозяться відходи.

За нашими даними, завезення сміття мало початися ближче до 21:00.

Коли журналісти під’їхали до прохідної близько 20:00, охоронці та працівник звалища дещо захвилювалися. До автомобіля два рази підходили і без агресії запитували, що саме привело візитерів до полігону. Зокрема, невимушено поцікавилися, чи не «з газети» прибульці. Якби отримали відповідь «так» – більш ніж вірогідно, що завезення сміття б відмінили. Найнятий водій відповів, що «ні», після чого головний охоронець трохи розслабився і більше не підходив. Щоб не викликати підозру, екіпаж змушений був від’їхати подалі з зони видимості охорони.

Близько 21:00 на крейсерській швидкості повз захований в кущах автомобіль розслідувачів, здійнявши стовпи пилу, до сміттєзвалища пронеслися перші дві фури на львівських номерах. Номера однієї з них журналіст зафіксував одразу.

Вони під’їхали до прохідної, на табло висвітилися перші цифри. За декілька хвилин піднявся шлагбаум і вантажівки заїхали на територію полігону. Їх скерували в кінець сміттєзвалища, де вони почали розвантажуватися. Журналісту довелося зайти на полігон, щоб сфотографувати номера другої вантажівки.

Поки скидали сміття перші дві львівські фури, до прохідної під’їхали ще три тягача на львівських номерах.

Вони довго чекали на свою чергу заїхати на звалище, але журналісти змушені були ретируватися з поля зору як охоронців, так і водіїв фур, котрі почали вигукувати погрози, коли побачили, що їхні машини фотографують. Зняти номера двох з них журналістам все ж вдалося.

Виїхавши на трасу, наші колеги помітили ще дві фури, але вже на луцьких номерах. Вони стояли на узбіччі на «аварійках». Мабуть водіїв попередили, що до сміттєзвалища зараз під’їжджати не варто, мовляв, у черзі на розвантаження вже стоять львів’яни. Можливо, дивні візитери теж змусили охорону діяти більш обережно і не скупчувати автомобілі на в’їзді до полігону.

На початку «спецоперації», в очікуванні руху вантажівок на сміттєзвалище, журналістам «Політерно» вдалося поспілкуватися з місцевими жителями. Зокрема, чоловік, який «промишляє» навколо полігону для відходів, на умовах анонімності розповів, що у суботній день вантажівки гонять туди-сюди з вечора і до недільного ранку. За його словами, буде не менше 20 фур сміття з трьох міст: Львова, Луцька і Рівного. В інші дні вони також приїжджають, але не у такій кількості. Львівські і Луцькі машини ми задокументували. Рівненських не дочекалися, але читач має змогу переконатися – далеко не Тернополем єдиним живе Малашівське сміттєзвалище.

Отримавши у своє розпорядження фотографії з номерами тягачів, ми не могли не спробувати дізнатись про їх власників.

Чотири львівські вантажівки STAS SA33-8K (ВС 5153 ХО), STAS S3 (ВС 9889 ХХ) та два RENAULT MAGNUM (ВС 8061 ІА та ВС 6919 ІС) належать львів’янину Грубому Мирославу Зіновійовичу та його фірмі ТОВ “ОЛ-ТРАНС СЕРВІС”. Він займається вантажними перевезеннями.

Вантажівка з Луцька JANMIL NW-15 (AC 1678 ХР), номер якої ми сфотографували на трасі, коли водії очікували своєї черги на в’їзд до звалища, належить Стецю Олександру Володимировичу з Горохова Волинської області, котрий також, згідно You Control, займається вантажним транспортом.

«Знищимо своє і не буде мати ніхто». Усі включили «дурня»

Щодо зазначеної ситуації ми звернулися до вже згаданого вище начальника управління житлово-комунального господарства Олега Соколовського та представників компанії «ЕКО-ЛІДЕР Т».

Олега Соколовського ми запитали про те, чи має місце в питанні прийняття Малашівським сміттєзвалищем відходів та ж ситуація, що й у 2018 році, коли чиновник пояснював, що на полігон возитиме сміття лише Тернопільська громада. Соколовський повторив свої слова дворічної давності. Більш того, добавив, що на звалищі і так мало місця, замала територія для цілої області. «Знищимо своє і не буде мати ніхто», – резюмував пан Олег.

Так, коли ми розповіли йому про завезення сміття львівськими і луцькими вантажівками, чиновник розхвилювався. У звичному для таких ситуацій стилі зробив випад: «якщо маєте факти – надайте». Коли почув, що у нас є фотографії і номера вантажівок, заявив, що отримував схожу інформацію, до нього, мовляв, «доходили чутки» і він буде «розбиратися в ситуації».

Відеозапис телефонної розмови:

Так само відреагували в «ЕКО-ЛІДЕР Т». Майже слово в слово. На сміттєзвалищі приймають сміття Тернопільської громади, про львівські і луцькі відходи нічого не знають.

Відеозапис телефонної розмови:

Наскільки правдивими можуть бути заяви представника міської ради і утримувача сміттєзвалища судити не нам. Цією справою мали б займатися правоохоронці. Але і тут повстає бар’єр – яким чином тягачі з Львова і Луцька курсують дорогами Тернопільщини непомітно для працівників поліції? Невже за весь час цього «міжміського сполучення» жоден поліцейський не звернув увагу на вантажівки з іногородніми номерами, котрі постійно їздять за одним й тим самим маршрутом? Та все ж, ми залишаємо крихку надію на те, що правоохоронці втрутяться у ситуацію, адже якщо у міській раді, як і у фірмі «ЕКО-ЛІДЕР Т», про «чуже» сміття нічого не знають, то залишається підозрювати охоронців і працівників звалища, які могли самі вийти на керівників Львова і Луцька і запропонувати їм сміттєву послугу.

Громаді Тернопільщини – заборонено, для Львова і Луцька – «зелене світло»

Провівши аналіз цієї історії, можемо стверджувати – міська влада, більш ніж вірогідно, вводить в оману громаду Тернополя, вихваляючись турботою про людей щодо обмежень на Малашівському сміттєзвалищі. Як і сумнівно ефективною приватною сортувальною лінією від фірми-утримувача Малашівського сміттєзвалища.

Судячи з усього, за красивою вивіскою маскується багатомільйонна оборудка з передачі у приватні руки на 49 років контролю над єдиним в області сміттєзвалищем, з метою заробітку на зважуванні, імітації переробки та все того ж простого захоронення сміття. Саме тому без аукціону і публічності винаймалася фірма зі столичними власниками, які заробляють на тому, що їхні «товки» виступають ширмою для місцевих «господарників».

Про завезення на територію області сміття з Львівщини та Волині, яке ми задокументували – окрема тема, якою мають займатися правоохоронні органи. І наше розслідування можна вважати заявою про злочин. Адже сміттєзвалище, як за словами місцевих жителів, так і за заявами самих чиновників міськради – непридатне для такої кількості відходів. Щодо проблем з його грунтами і близькістю до івачівського водозбірника давно заявляли екологи.

Але, судячи з усього, жадібність тернопільських чиновників немає меж. Та й що візьмеш з бідних громад нашої області? Набагато цікавіше «доїти» сусідні заможні обласні центри.

За приблизними оцінками, щомісяця «фірма» збирає на зважуванні лише тернопільського сміття близько 1 млн грн на місяць. За якими цінами та у яких кількостях приймаються відходи з інших областей, ми сказати поки що не можемо. Але з того що побачили на власні очі лише протягом кількох діб спостережень – це суми на десятки, якщо не сотні мільйонів.

– Чому надприбутковий монопольний бізнес влада Тернополя безкоштовно віддала сумнівним приватникам на 49 років?

– Чому нещодавно «незаконним», «переповненим» та «недіючим» сміттєзвалищем активно користуються сусідні області і хто отримує з цього зиск?

Ці питання риторичні, але мали б зацікавити компетентні органи.