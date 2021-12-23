На Тернопільщині обікрали працівницю міської ради

За допомогою до правоохоронців звернулася працівниця однієї з міськрад на Тернопільщині.

Потерпіла – техпрацівниця Борщівської міської ради з села Верхняківці.

Жінка повідомила, що невідома особа проникла до підсобного приміщення в адмінбудівлі та вкрала з її гаманця майже 1500 гривень.

«До злочину причетний неодноразово судимий тернополянин. Саме з ціллю крадіжки зловмисник приїхав до Борщова. У приміщення міської ради зайшов без перешкод і з підсобки, де зберігала свої особисті речі техпрацівниця, викрав гроші», – зазначили у поліції Тернопільської області.