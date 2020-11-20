NEW!ПЕРЕСАДКА ВОЛОССЯ В МЦ «ОКСФОРД МЕДІКАЛ ТЕРНОПІЛЬ»

У світі трансплантації волосся найбільш популярним типом хірургії є пересадка волосся методом FUE, яка дозволяє чоловікам і жінкам позбутися від облисіння і відновити природний ріст і густоту волосся. Це малоінвазивна хірургічна процедура, під час якої волосяні фолікули пересаджують із зони рясного росту в область залисини.

FUE – безопераційна трансплантація волосся. Пересадка волосся цим методом використовується при облисінні шкіри голови, після травм, опіків і рубців. Дана процедура є популярною серед чоловіків і жінок та ефективно застосовується також для відновлення та збільшення густоти брів, вій, вусів і бороди.

Переваги трансплантації волосся методом FUE:

безболісність і висока ефективність процедури;

інноваційна технологія, яка не залишає рубців та шрамів;

короткий реабілітаційний період, у порівнянні з іншими видами операцій;

результатом процедури є відновлення природного росту і густоти волосся, який зберігається протягом життя.

Перед процедурою пересадки волосся в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль» досвідчений спеціаліст проводить попередній огляд пацієнта, вивчає його очікування і побажання, на консультації обговорюється майбутній дизайн росту волосся, обирається донорська зона і узгоджується дата проведення процедури.

Ми дбаємо про безпеку наших пацієнтів, тому у своїй роботі використовуємо лише сертифіковані та стерильні матеріали. В результаті пересадки волосся кожен пацієнт отримує бажаний результат.

Запис на консультацію до нашого лікаря-трихолога, трансплантолога волосся проводиться за телефоном: (068) 752 52 52!