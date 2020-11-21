Нардеп з Тернопільщини прокоментував свою заяву (фото)
Іван Чайківський, який вів відразу дві команди на місцеві вибори, відмовився від отриманих мандатів депутата обласної ради та Тернопільської міської.
Про це політик написав на своїй сторінці у фейсбуці.
“Дорогі друзі! Це важливо! Я прийняв непросте рішення…”, – інтригуюче почав пан Чайківський.
“Ми ішли командою господарів на місцеві вибори. Завдання стояло дуже просте: вивести область в п’ятірку кращих по Україні за всіма базовими економічними показниками. В першу чергу, за рівнем того, що люди бачать в своїх гаманцях”. – зазначає нардеп.
За результатами голосування, команда Чайківського “За майбутнє” отримала 219 мандатів в різних радах. Фактично вони будуть присутні у всіх громадах, дві з яких – Козова та Велика Березовиця – очолюватимуть їхні представники.
“Це довіра, яку ми цінуємо і за яку ми вдячні кожному з тих понад 50 тисяч мешканців області, які пов’язують своє майбутнє з господарями. Це непоганий результат для партії, яка тільки пів року працює на політичному полі”. – продовжує Іван Адамович.
Зараз головне завдання, яке ставлять перед собою новообрані депутати: переконати партнерів та опонентів у всіх радах, щоб вони, відмовившись від політиканства, підтримували економічні пріоритети розвитку своїх громад. Це і інвестиції, і робочі місця, і справедливе та чесне збирання та використання податків.
В той же час, команда висловилася за те, щоб Іван Чайківський зберіг за собою мандат Народного депутата України.
“Наша команда вважає, що вертикаль держава-область-громада дасть більше можливостей, щоб реалізовувати те, що ми запланували та що обіцяли виборцям”. – пояснює пан Чайківський.