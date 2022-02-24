Вторгнення розпочалося. Щойно були удари ракет по центрах військового Управління у Києві та Харкові, – радник МВС Геращенко
Вторгнення РФ до України розпочалося.
Про це повідомив у Фейсбуці радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.
“Щойно були удари ракет по центрах військового Управління у Києві та Харкові. Йдуть артилерійські обстріли кордону. З сьогодення у світі нова геополітична реальність. Або Україна та світ зупинить нового Гітлера чи …”, – написав він.
Вторжение началось.
Только что были удары ракет по центрам военного Упрвления, аеродромам, военным складам, у Киеве, Харькове, Днепру.
Идут артиллерийские обстрелы границы.
С сегодняшнего дня в мире Новая геополитическая реальность.
Или Украина и мир остановит нового Гитлера сейчас или будет Третья Мировая война.
С нами Правда ! С нами Господь! Мы защищаем свою землю !
Победа будет за нами !
Буду много писать здесь. Переводите на английский. Перепощивайте
ЗВОНИТЕ ДРУЗЬЯМ РОДНЫМ В РОССИЮ. ТРЕБУЙТЕ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦЫ И ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ !
04.35 напад на п/н впс «В.Писарівка» зі стор. РФ
05:00 з ППр «Чертково» (РФ) обстріл ППр «Мілове»
05:05 впс «Н.Слобода» обстріл ГРАДами з боку РФ
05:05 напад на п/н в ППр «Гоптівка»
05:15 обстріл аеродрому «Краматорськ»
05:20 впс «Веселе», «Вовчанськ», «Дергачі» – артилер. обстріл зі стор. РФ
05:13 обстріл мППр «Грабовське» впс «Краснопілля»
05:23 ППр «Бачівськ» заходить бронетехніка
05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі
05:30 впс «Тополі» обстріл з ГРАДів з боку РФ
05:30 впс «Золочів» міномет. обстріл з боку РФ
05:50 впс «Вовчанськ» обстріл з ГРАДів з боку РФ