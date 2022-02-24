06:23 | 24.02.2022
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Вторгнення розпочалося. Щойно були удари ракет по центрах військового Управління у Києві та Харкові, – радник МВС Геращенко

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Вторгнення РФ до України розпочалося.

Про це повідомив у Фейсбуці радник глави МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

“Щойно були удари ракет по центрах військового Управління у Києві та Харкові. Йдуть артилерійські обстріли кордону. З сьогодення у світі нова геополітична реальність. Або Україна та світ зупинить нового Гітлера чи …”, – написав він. 

 

Вторжение началось.

 

Только что были удары ракет по центрам военного Упрвления, аеродромам, военным складам, у Киеве, Харькове, Днепру.

Идут артиллерийские обстрелы границы.

С сегодняшнего дня в мире Новая геополитическая реальность.

Или Украина и мир остановит нового Гитлера сейчас или будет Третья Мировая война.

С нами Правда ! С нами Господь! Мы защищаем свою землю !

Победа будет за нами !

Буду много писать здесь. Переводите на английский. Перепощивайте

ЗВОНИТЕ ДРУЗЬЯМ РОДНЫМ В РОССИЮ. ТРЕБУЙТЕ ВЫХОДИТЬ НА УЛИЦЫ И ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ !

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05:00 з ППр «Чертково» (РФ) обстріл ППр «Мілове»

05:05 впс «Н.Слобода» обстріл ГРАДами з боку РФ

05:05 напад на п/н в ППр «Гоптівка»

05:15 обстріл аеродрому «Краматорськ»

05:20 впс «Веселе», «Вовчанськ», «Дергачі» – артилер. обстріл зі стор. РФ

05:13 обстріл мППр «Грабовське» впс «Краснопілля»

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05:30 впс «Золочів» міномет. обстріл з боку РФ

05:50 впс «Вовчанськ» обстріл з ГРАДів з боку РФ

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