Оригинальные дисплеи vs копии для iPhone — как отличить и что выбрать
Замена дисплея — одна из самых частых процедур при ремонте iPhone. Смартфон может упасть, получить трещины от удара или перестать реагировать на касания. Но как только речь заходит о покупке новой детали, перед пользователем возникает главный вопрос: брать оригинал или копию? На первый взгляд разница может быть неочевидной, но она напрямую влияет на качество изображения, удобство работы и срок службы устройства.
Что такое оригинальный дисплей
Оригинальным считается экран, произведённый по стандартам Apple, на тех же заводах, что и детали, устанавливаемые в новые iPhone.
Его особенности:
-
Идеальная цветопередача — оттенки выглядят естественно, как задумано производителем.
-
Максимальная яркость — изображение хорошо читается даже на ярком солнце.
-
Высокая чувствительность сенсора — реакция мгновенная, без «пропаданий» касаний.
-
Тонкое стекло и точная подгонка рамки — при установке не возникает зазоров.
-
Поддержка True Tone и адаптивной яркости без сбоев.
Оригинальные дисплеи Айфонов обычно комплектуются защитной плёнкой с заводскими метками и имеют аккуратно выполненные шлейфы без следов пайки.
Что такое копия дисплея
Копии производятся сторонними компаниями и бывают разного уровня качества:
-
OEM — максимально приближены к оригиналу, часто используются в профессиональных сервисах.
-
AAA или HQ — хорошее качество, но уже с отличиями в цветопередаче и яркости.
-
Бюджетные копии — могут иметь более толстое стекло, искажённые цвета, сниженный ресурс работы.
Возможные минусы копий:
-
Меньшая яркость и контрастность.
-
Более холодные или тёплые оттенки, чем у оригинала.
-
Не всегда корректная работа True Tone и автояркости.
-
Повышенный риск поломки сенсора при падении.
Как отличить оригинал от копии
-
Цена. Оригинал стоит дороже в 2–3 раза.
-
Внешний вид. У оригинала рамка и стекло подогнаны идеально, без зазоров и перекосов.
-
Шлейфы. Оригинальные шлейфы имеют маркировку и идеальную геометрию.
-
Качество картинки. Глубокий чёрный цвет, отсутствие мерцания и естественные оттенки.
-
True Tone. На копиях функция часто отключена или работает некорректно.
Что выбрать
-
Если важны комфорт, точная цветопередача и долговечность — выбирайте оригинал или OEM.
-
Если приоритет — доступная цена, а небольшие отличия не критичны, можно взять качественную копию, но у проверенного продавца.
В интернет-магазине iSpares доступны оригинальные и OEM-дисплеи для всех моделей iPhone — от старых серий до актуальных iPhone 16. При заказе можно уточнить совместимость и подобрать оптимальный вариант под ваш бюджет и требования.