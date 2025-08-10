Оригинальные дисплеи vs копии для iPhone — как отличить и что выбрать



Замена дисплея — одна из самых частых процедур при ремонте iPhone. Смартфон может упасть, получить трещины от удара или перестать реагировать на касания. Но как только речь заходит о покупке новой детали, перед пользователем возникает главный вопрос: брать оригинал или копию? На первый взгляд разница может быть неочевидной, но она напрямую влияет на качество изображения, удобство работы и срок службы устройства.

Что такое оригинальный дисплей

Оригинальным считается экран, произведённый по стандартам Apple, на тех же заводах, что и детали, устанавливаемые в новые iPhone.

Его особенности:

Идеальная цветопередача — оттенки выглядят естественно, как задумано производителем.

Максимальная яркость — изображение хорошо читается даже на ярком солнце.

Высокая чувствительность сенсора — реакция мгновенная, без «пропаданий» касаний.

Тонкое стекло и точная подгонка рамки — при установке не возникает зазоров.

Поддержка True Tone и адаптивной яркости без сбоев.

Оригинальные дисплеи Айфонов обычно комплектуются защитной плёнкой с заводскими метками и имеют аккуратно выполненные шлейфы без следов пайки.

Что такое копия дисплея

Копии производятся сторонними компаниями и бывают разного уровня качества:

OEM — максимально приближены к оригиналу, часто используются в профессиональных сервисах.

AAA или HQ — хорошее качество, но уже с отличиями в цветопередаче и яркости.

Бюджетные копии — могут иметь более толстое стекло, искажённые цвета, сниженный ресурс работы.

Возможные минусы копий:

Меньшая яркость и контрастность.

Более холодные или тёплые оттенки, чем у оригинала.

Не всегда корректная работа True Tone и автояркости.

Повышенный риск поломки сенсора при падении.

Как отличить оригинал от копии

Цена. Оригинал стоит дороже в 2–3 раза. Внешний вид. У оригинала рамка и стекло подогнаны идеально, без зазоров и перекосов. Шлейфы. Оригинальные шлейфы имеют маркировку и идеальную геометрию. Качество картинки. Глубокий чёрный цвет, отсутствие мерцания и естественные оттенки. True Tone. На копиях функция часто отключена или работает некорректно.

Что выбрать

Если важны комфорт, точная цветопередача и долговечность — выбирайте оригинал или OEM.

Если приоритет — доступная цена, а небольшие отличия не критичны, можно взять качественную копию, но у проверенного продавца.

В интернет-магазине iSpares доступны оригинальные и OEM-дисплеи для всех моделей iPhone — от старых серий до актуальных iPhone 16. При заказе можно уточнить совместимость и подобрать оптимальный вариант под ваш бюджет и требования.