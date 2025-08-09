На Тернопільщині рятувальники визволили лелеку з пастки на електроопорі
9 серпня об 11:58 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Обич Шумської територіальної громади Кременецького району на стовпі електромережі у гнізді заплутався лелека та не може вибратися. Птах тріпотів крилами, намагаючись звільнитися, але безуспішно.
На допомогу негайно вирушили рятувальники.
Щоб запобігти ураженню електричним струмом, працівники РЕМ оперативно знеструмили лінію. Після цього один із співробітників ДСНС, використовуючи висувну драбину та діелектричні засоби індивідуального захисту, піднявся до гнізда й обережно визволив птаха.
Врятованого лелеку передали місцевим жителям для подальшого догляду.
Якщо ви стали свідком того, що тварина чи птах опинилися у небезпеці, дійте негайно — телефонуйте за номером 101. Пам’ятайте: кожне життя — важливе.