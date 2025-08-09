На Тернопільщині рятувальники визволили лелеку з пастки на електроопорі

9 серпня об 11:58 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в селі Обич Шумської територіальної громади Кременецького району на стовпі електромережі у гнізді заплутався лелека та не може вибратися. Птах тріпотів крилами, намагаючись звільнитися, але безуспішно.