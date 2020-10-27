Особенности пвх плитки для пола
На сегодняшний день рынок может предложить большой ассортимент напольных покрытий. Есть как дорогие так и более бюджетные варианты. Наиболее оптимальным видом напольного покрытия считается пвх плитка. Изделия отличаются относительно невысокой ценой при этом имеют привлекательный внешний вид. Пвх плитка для пола – отличный вариант для экономных и практичных людей.
Что такое плитка пвх и какой материал используется для ее изготовления?
Такой материал для укладки пола сравним с линолеумом. Но стоит понимать, что при схожести по эластичным свойствам, пвх имеют более жесткую основу. Это позволяет считать ее более износостойкой. Данный материал защищен от воздействия химических элементов, чего нельзя сказать о линолеуме.
Плитка пвх состоит из следующих слоев:
подложка – для обеспечения устойчивости;
пластмассовая основа;
слой с декоративным рисунком – для красивого внешнего вида;
защитный слой для предотвращения образования сколов под воздействием механических воздействий.
Основными материалами для изготовления выступает винил, смола и прочие стабилизаторы. На выходе получается изделие с толщиной до 8 миллиметров.
Преимущества плитки пвх:
ценовой сегмент низкий по сравнению с керамогранитной плиткой и ламинатом;
красивый внешний вид – большое разнообразие вариантов, что позволит подобрать материал под любой интерьер;
влагостойкость – не пропускает воду и подходит для помещений с повышенной влажностью;
выдержка больших нагрузок за счет за счет твердой и эластичной структуры;
отличная термо и звукоизоляция;
плитка пвх легкая в укладке и транспортировке – имеет небольшой вес, может быть смонтирована без дополнительной помощи;
экологически чистый материал – не выделяет химических веществ и не имеет посторонних запахов;
материал легкий в уборке, можно использовать химию;
имеет нескользящую поверхность.
Особенности укладки пвх плитки и ее виды
Для укладки пвх плитки, необходимо сделать разметку. Ориентируясь по ней, наносится клеевой состав на пол и укладывается плитка от центра комнаты к стенам. После этого удаляется воздух и лишний клей.
Чтобы уложить замковую плитку, нужно начинать работу с дальнего края помещения. При этом оставляется зазор между стеной и краем плитки. Чтобы облегчить закрепление замков, можно применять резиновый молоток.
Материал широко распространен и имеет хорошие отзывы тех, кто успел оценить качество и преимущества плитки пвх.