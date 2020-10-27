Особенности пвх плитки для пола

На сегодняшний день рынок может предложить большой ассортимент напольных покрытий. Есть как дорогие так и более бюджетные варианты. Наиболее оптимальным видом напольного покрытия считается пвх плитка. Изделия отличаются относительно невысокой ценой при этом имеют привлекательный внешний вид. Пвх плитка для пола – отличный вариант для экономных и практичных людей.

Что такое плитка пвх и какой материал используется для ее изготовления?

Такой материал для укладки пола сравним с линолеумом. Но стоит понимать, что при схожести по эластичным свойствам, пвх имеют более жесткую основу. Это позволяет считать ее более износостойкой. Данный материал защищен от воздействия химических элементов, чего нельзя сказать о линолеуме.

Плитка пвх состоит из следующих слоев:

подложка – для обеспечения устойчивости;

пластмассовая основа;

слой с декоративным рисунком – для красивого внешнего вида;

защитный слой для предотвращения образования сколов под воздействием механических воздействий.

Основными материалами для изготовления выступает винил, смола и прочие стабилизаторы. На выходе получается изделие с толщиной до 8 миллиметров.

Преимущества плитки пвх:

ценовой сегмент низкий по сравнению с керамогранитной плиткой и ламинатом;

красивый внешний вид – большое разнообразие вариантов, что позволит подобрать материал под любой интерьер;

влагостойкость – не пропускает воду и подходит для помещений с повышенной влажностью;

выдержка больших нагрузок за счет за счет твердой и эластичной структуры;

отличная термо и звукоизоляция;

плитка пвх легкая в укладке и транспортировке – имеет небольшой вес, может быть смонтирована без дополнительной помощи;

экологически чистый материал – не выделяет химических веществ и не имеет посторонних запахов;

материал легкий в уборке, можно использовать химию;

имеет нескользящую поверхность.

Особенности укладки пвх плитки и ее виды

Для укладки пвх плитки, необходимо сделать разметку. Ориентируясь по ней, наносится клеевой состав на пол и укладывается плитка от центра комнаты к стенам. После этого удаляется воздух и лишний клей.

Чтобы уложить замковую плитку, нужно начинать работу с дальнего края помещения. При этом оставляется зазор между стеной и краем плитки. Чтобы облегчить закрепление замков, можно применять резиновый молоток.

Материал широко распространен и имеет хорошие отзывы тех, кто успел оценить качество и преимущества плитки пвх.