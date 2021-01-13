Перші ознаки гаймориту: як уникнути ускладнень

Гайморит (синусит) – запалення слизової оболонки навколоносових пазух і порожнини носа. Пазухи – це невеликі повітряні кишені, розташовані за чолом, носом, вилицями і між очима. У носових пазухах утворюється слиз, який захищає організм, «вимиваючи» мікроби. Іноді бактерії або алергени можуть викликати рясне вироблення слизу, яке заблоковує отвори носових пазух.

Надлишок слизу цілком звичайне явище при застуді або алергії. Однак її скупчення протягом тривалого часу може призвести до розвитку бактеріальної або вірусної інфекції.

ПЕРШІ ОЗНАКИ ГАЙМОРИТУ

закладеність носа і утруднення носового дихання;

виділення з носа (прозорі або гнійні);

біль в області обличчя (лоба, перенісся) при русі або нахилі голови, часто біль проектується на верхні зуби;

зниження нюху;

кашель;

температура вище 38 ° С – при важкому гаймориті;

загальна слабкість, що впливає на якість життя.

При підозрі на розвиток гаймориту, слід звернутися до ЛОРа для уточнення діагнозу і лікування. Лікар, при потребі, призначить для підтвердження діагнозу додаткове обстеження. Лікувати запалення гайморових пазух потрібно обов’язково, щоб уникнути не тільки розвитку хронічного захворювання, але і появи побічних ефектів – різних ускладнень у вигляді запалення оболонок головного мозку.

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